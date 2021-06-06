Ушел из жизни Резо Габриадзе
Художник, режиссер, скульптор, один из авторов сценариев к фильмам «Мимино» и «Кин-дза-дза!» Резо Габриадзе скончался в возрасте 84-лет, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на министерство культуры страны и на родственников умершего. «Смерть Резо Габриадзе – невосполнимая утрата для грузинской культуры», — заявили в грузинском минкульте.
Резо Габриадзе родился в 1936 году в Кутаиси. Он написал сценарии к более чем 35 фильмам, а также основал Тбилисский театр марионеток и стал автором установленного в Санкт-Петербурге памятника Чижику-Пыжику.
Габриадзе был удостоен Государственной премии СССР, премий Руставели, «Ника», «Триумф» и «Золотая маска». Кроме того, он был кавалером ордена Искусств и Литературы Французской Республики.
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