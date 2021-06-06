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Ушел из жизни Резо Габриадзе

Художник, режиссер, скульптор, один из авторов сценариев к фильмам «Мимино» и «Кин-дза-дза!» Резо Габриадзе скончался в возрасте 84-лет, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на министерство культуры страны и на родственников умершего. «Смерть Резо Габриадзе – невосполнимая утрата для грузинской культуры», — заявили в грузинском минкульте.

Резо Габриадзе родился в 1936 году в Кутаиси. Он написал сценарии к более чем 35 фильмам, а также основал Тбилисский театр марионеток и стал автором установленного в Санкт-Петербурге памятника Чижику-Пыжику.

Габриадзе был удостоен Государственной премии СССР, премий Руставели, «Ника», «Триумф» и «Золотая маска». Кроме того, он был кавалером ордена Искусств и Литературы Французской Республики.

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Резо Габриадзе (1936 &mdash; 2021) Резо Габриадзе (1936 &mdash; 2021)
Резо Габриадзе в мастерской, 1985 год Резо Габриадзе в мастерской, 1985 год
Резо Габриадзе и Зиновий Гердт на Международном фестивале семейных театров, 1994 год Резо Габриадзе и Зиновий Гердт на Международном фестивале семейных театров, 1994 год
Сцена из спектакля &laquo;Рамона&raquo; театра марионеток Резо Габриадзе, показанного в Студии Театрального Искусства в Москве, 2012 год Сцена из спектакля &laquo;Рамона&raquo; театра марионеток Резо Габриадзе, показанного в Студии Театрального Искусства в Москве, 2012 год
Владимир Войнович, Резо Габриадзе, Рустам Хамдамов и Леонид Филатов во время церемонии награждения лауреатов премии &laquo;Триумф&raquo; в Москве, 1997 год Владимир Войнович, Резо Габриадзе, Рустам Хамдамов и Леонид Филатов во время церемонии награждения лауреатов премии &laquo;Триумф&raquo; в Москве, 1997 год
Писатель, режиссер, художник и скульптор Резо Габриадзе и директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Ирина Антонова на открытии выставки &laquo;Резо Габриадзе. Живопись, графика, скульптура&raquo;, 2012 год Писатель, режиссер, художник и скульптор Резо Габриадзе и директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Ирина Антонова на открытии выставки &laquo;Резо Габриадзе. Живопись, графика, скульптура&raquo;, 2012 год
Сцена из спектакля &laquo;Рамона&raquo; театра марионеток Резо Габриадзе на открытии мультимедийного проекта &laquo;Необыкновенная выставка&raquo; в Красном зале Музея Москвы, 2016 год Сцена из спектакля &laquo;Рамона&raquo; театра марионеток Резо Габриадзе на открытии мультимедийного проекта &laquo;Необыкновенная выставка&raquo; в Красном зале Музея Москвы, 2016 год
Резо Габриадзе, 1989 год Резо Габриадзе, 1989 год
На открытии мультимедийного проекта Резо Габриадзе &laquo;Необыкновенная выставка&raquo; в Красном зале Музея Москвы, 2016 год На открытии мультимедийного проекта Резо Габриадзе &laquo;Необыкновенная выставка&raquo; в Красном зале Музея Москвы, 2016 год
Резо Габриадзе на открытии мультимедийной выставки в Музее Москвы в честь своего 80-летия, 2016 год Резо Габриадзе на открытии мультимедийной выставки в Музее Москвы в честь своего 80-летия, 2016 год
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Резо Габриадзе (1936 — 2021)
Резо Габриадзе в мастерской, 1985 год
Резо Габриадзе и Зиновий Гердт на Международном фестивале семейных театров, 1994 год
Сцена из спектакля «Рамона» театра марионеток Резо Габриадзе, показанного в Студии Театрального Искусства в Москве, 2012 год
Владимир Войнович, Резо Габриадзе, Рустам Хамдамов и Леонид Филатов во время церемонии награждения лауреатов премии «Триумф» в Москве, 1997 год
Писатель, режиссер, художник и скульптор Резо Габриадзе и директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Ирина Антонова на открытии выставки «Резо Габриадзе. Живопись, графика, скульптура», 2012 год
Сцена из спектакля «Рамона» театра марионеток Резо Габриадзе на открытии мультимедийного проекта «Необыкновенная выставка» в Красном зале Музея Москвы, 2016 год
Резо Габриадзе, 1989 год
На открытии мультимедийного проекта Резо Габриадзе «Необыкновенная выставка» в Красном зале Музея Москвы, 2016 год
Резо Габриадзе на открытии мультимедийной выставки в Музее Москвы в честь своего 80-летия, 2016 год
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