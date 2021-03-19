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От секс-символа и девушки Бонда до советского кино: Урсуле Андресс — 85

Урсула Андресс родилась в Швейцарии в 1936 году. Когда девушке было 17, она сбежала в Рим, где начала кинокарьеру в массовке – при этом ее родителям тогда даже пришлось обращаться за помощью в поисках к представителям Интерпола. На пути в большие актрисы Андресс поспособствовал сам Марлон Брандо, приметивший девушку, когда она работала фотомоделью, и посоветовавший ей всерьез заняться профессией.

После нескольких не особо заметных работ мировую славу Урсуле принесла роль в «Докторе Ноу» (1962), дебютном фильме великой франшизы о Джеймсе Бонде – швейцарка, соответственно, вошла в историю как «первая девушка агента 007». При этом ее до сих пор считают одной из лучших и самых красивых спутниц Бонда – и это с учетом обилия картин по произведениям Яна Флеминга. Роль в «Докторе Ноу» также принесла швейцарке «Золотой глобус».

Дальнейшая карьера Андресс сложилась не столь грандиозно, хотя были в ней и действительно примечательные моменты – так, в разное время актриса снималась вместе с такими культовыми личностями, как Шон Коннери, Фрэнк Синатра, Элвис Пресли, Вуди Аллен, Жан-Поль Бельмондо. Удивительно, но отметилась артистка и в советском кинематографе, появившись в картине Сергея Бондарчука «Красный колокола». Кроме того, на счету Андресс еще одна роль в «бондиане», правда, неофициальном ее ответвлении – «Казино «Рояль» 1967 года.

Сегодня, 19 марта, обладательница «Золотого глобуса» отмечает юбилей – ей исполняется 85 лет.

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Кадры из фильма «Доктор Ноу» (1962) Кадры из фильма «Доктор Ноу» (1962)
Урсула Андресс и ее муж Джон Дерек за столиком в одном из кафе Рима, 1957 год Урсула Андресс и ее муж Джон Дерек за столиком в одном из кафе Рима, 1957 год
Кадр из фильма «Десятая жертва» (1965) Кадр из фильма «Десятая жертва» (1965)
Урсула Андресс и Элвис Пресли в кадре из фильма «Вечеринка в Акапулько» (1963) Урсула Андресс и Элвис Пресли в кадре из фильма «Вечеринка в Акапулько» (1963)
Урсула Андресс во время фотосессии, 1979 год Урсула Андресс во время фотосессии, 1979 год
Урсула Андресс на постере к фильму «Она» (1965) Урсула Андресс на постере к фильму «Она» (1965)
Урсула Андресс в Риме, 1968 год Урсула Андресс в Риме, 1968 год
Кадр из фильма «Африка экспресс» (1975) Кадр из фильма «Африка экспресс» (1975)
Жан-Поль Бельмондо и Урсула Андресс в Мексике, 1987 год Жан-Поль Бельмондо и Урсула Андресс в Мексике, 1987 год
Урсула Андресс в фильме Сергея Бондарчука «Красные колокола» (1982) Урсула Андресс в фильме Сергея Бондарчука «Красные колокола» (1982)
Урсула Андресс в рекламе фильма &laquo;Идеальная пятница для преступления&raquo; на одном из кинотеатров в Нью-Йорке, 1970 год Урсула Андресс в рекламе фильма &laquo;Идеальная пятница для преступления&raquo; на одном из кинотеатров в Нью-Йорке, 1970 год
Урсула Андресс на Каннском кинофестивале во Франции, 2010 год Урсула Андресс на Каннском кинофестивале во Франции, 2010 год
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Кадры из фильма «Доктор Ноу» (1962)
Урсула Андресс и ее муж Джон Дерек за столиком в одном из кафе Рима, 1957 год
Кадр из фильма «Десятая жертва» (1965)
Урсула Андресс и Элвис Пресли в кадре из фильма «Вечеринка в Акапулько» (1963)
Урсула Андресс во время фотосессии, 1979 год
Урсула Андресс на постере к фильму «Она» (1965)
Урсула Андресс в Риме, 1968 год
Кадр из фильма «Африка экспресс» (1975)
Жан-Поль Бельмондо и Урсула Андресс в Мексике, 1987 год
Урсула Андресс в фильме Сергея Бондарчука «Красные колокола» (1982)
Урсула Андресс в рекламе фильма «Идеальная пятница для преступления» на одном из кинотеатров в Нью-Йорке, 1970 год
Урсула Андресс на Каннском кинофестивале во Франции, 2010 год
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