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Умерла жена Андрея Мягкова актриса Анастасия Вознесенская

Народная артистка России, вдова Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская умерла на 79-м году жизни, сообщается на сайте МХТ им. Чехова.

Актриса известна в первую очередь по ролям радистки Ани Радионовой в фильме «Майор Вихрь» и директора рынка в «Гараже». Также зрителям запомнились ее работы в «Вокзале для двоих», «Фантазиях на тему любви» и «Аварии - дочери мента».

После учебы в Школе-студии МХАТ Вознесенскую пригласили в «Современник», позже она перешла в Художественный театр. Здесь она играла Галину и Веру в «Утиной охоте», Машу в «Чайке», Бабанову в «Иванове», Наташу в «Мишином юбилее. Последними ее ролями стали Роза Песочинская в «Ретро» и Вета в «Белом кролике».

Актриса была замужем за Андреем Мягковым, сыгравшим главные роли в картинах «Ирония судьбы», «Жестокий романс» и «Служебный роман». Он скончался менее года назад.

Жизнь и карьера Анастасии Вознесенской - в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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