Умерла актриса Ольга Барнет из «Соляриса» Тарковского
На 70-м году жизни скончалась народная артистка России, актриса МХТ имени Чехова и звезда фильма «Солярис» Андря Тарковского Ольга Барнет. Информация об этом размещена на официальном сайте театра. Сообщается, что актриса умерла после тяжелой и продолжительной болезни.
Ольга Барнет родилась в 1951 году в семье актрисы Аллы Казанской и кинорежиссера Бориса Барнета. В 1972 году выпустилась из Театрального училища имени Б. Щукина. После этого начала служить в Московском Художественном театре. В течение полувека была одной из ведущих актрис, сыграла десятки ролей. Исполняла роли в спектаклях «Три сестры» Олега Ефремова, «Господа Головлевы» Льва Додина, «Тамада» Камы Гинкаса.
Публичного прощания, согласно ее желанию, проведено не будет.
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