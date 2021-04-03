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Умерла актриса Нина Зоткина

В Москве на 70-м году жизни умерла советская и российская актриса театра и кино Нина Зоткина. Об этом в Facebook сообщил режиссер Михаил Дегтярь. По его словам, он узнал о смерти от «однокашницы по ВГИКу», которая живет недалеко от Зоткиной. Как стало известно, тело артистки находилось в квартире две недели.

Нина Зоткина родилась в Пензе 23 декабря 1951 года. Она окончила Щукинское училище и работала на студии «Мосфильм». Актриса сыграла в 21 фильме, в том числе в картинах «Быть человеком», «Расписание на завтра», «Приключения маленького папы» и др.

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Нина Зоткина в фильме &laquo;Испытатели&raquo; (1987) Нина Зоткина в фильме &laquo;Испытатели&raquo; (1987)
Нина Зоткина в фильме &laquo;Расписание на завтра&raquo; (1976) Нина Зоткина в фильме &laquo;Расписание на завтра&raquo; (1976)
Нина Зоткина в фильме &laquo;Двое в пути&raquo; (1973) Нина Зоткина в фильме &laquo;Двое в пути&raquo; (1973)
Нина Зоткина Нина Зоткина
Нина Зоткина в фильме &laquo;Оглянись&raquo; (1983) Нина Зоткина в фильме &laquo;Оглянись&raquo; (1983)
Нина Зоткина в фильме &laquo;Это мы не проходили...&raquo; (1975) Нина Зоткина в фильме &laquo;Это мы не проходили...&raquo; (1975)
Нина Зоткина в фильме &laquo;Факт биографии&raquo; (1975) Нина Зоткина в фильме &laquo;Факт биографии&raquo; (1975)
Нина Зоткина в фильме &laquo;Быть человеком&raquo; (1973) Нина Зоткина в фильме &laquo;Быть человеком&raquo; (1973)
Нина Зоткина в фильме &laquo;Расписание на завтра&raquo; (1976) Нина Зоткина в фильме &laquo;Расписание на завтра&raquo; (1976)
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Нина Зоткина в фильме «Испытатели» (1987)
Нина Зоткина в фильме «Расписание на завтра» (1976)
Нина Зоткина в фильме «Двое в пути» (1973)
Нина Зоткина
Нина Зоткина в фильме «Оглянись» (1983)
Нина Зоткина в фильме «Это мы не проходили...» (1975)
Нина Зоткина в фильме «Факт биографии» (1975)
Нина Зоткина в фильме «Быть человеком» (1973)
Нина Зоткина в фильме «Расписание на завтра» (1976)
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