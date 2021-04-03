В Москве на 70-м году жизни умерла советская и российская актриса театра и кино Нина Зоткина. Об этом в Facebook сообщил режиссер Михаил Дегтярь. По его словам, он узнал о смерти от «однокашницы по ВГИКу», которая живет недалеко от Зоткиной. Как стало известно, тело артистки находилось в квартире две недели.
Нина Зоткина родилась в Пензе 23 декабря 1951 года. Она окончила Щукинское училище и работала на студии «Мосфильм». Актриса сыграла в 21 фильме, в том числе в картинах «Быть человеком», «Расписание на завтра», «Приключения маленького папы» и др.