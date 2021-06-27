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Умерла актриса Наталья Попова

Ушла из жизни заслуженная артистка России Наталья Попова. Об этом сообщает театр-фестиваль «Балтийский дом» на странице в Facebook.

Актриса умерла в Петербурге на 73-году жизни. «26 июня не стало дорогого, родного для нас человека. Кажется, не так давно мы выпустили премьеру спектакля «Восемь любящих женщин», в которой Наталья Ивановна сыграла роль Бабушки. Много говорили, строили планы на будущее. И вот, такое внезапное горе, такая невосполнимая потеря», — говорится в публикации.

Наталья Попова начала свою карьеру в Театре юного зрителя, в 1975 году она была принята в труппу Ленинградского государственного театра им. Ленинского Комсомола (ныне «Балтийский дом»). Актриса сыграла в главную роль в фильме-сказке «Двенадцать месяцев» и снялась в таких картинах как «Врача вызывали?», «Мой старший брат», «Поездка к сыну», «Наш бронепоезд», «Скандальное происшествие», «Тамбовская волчица».

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Наталья Попова в фильме &laquo;Двенадцать месяцев&raquo; (1972) Наталья Попова в фильме &laquo;Двенадцать месяцев&raquo; (1972)
Наталья Попова в фильме &laquo;Мой старший брат&raquo; (1976) Наталья Попова в фильме &laquo;Мой старший брат&raquo; (1976)
Кадр из фильма &laquo;Ожог&raquo; (1988) Кадр из фильма &laquo;Ожог&raquo; (1988)
Наталья Попова в фильме &laquo;На своей земле&raquo; (1987) Наталья Попова в фильме &laquo;На своей земле&raquo; (1987)
Наталья Попова в фильме &laquo;Прощай, шпана замоскворецкая...&raquo; (1987) Наталья Попова в фильме &laquo;Прощай, шпана замоскворецкая...&raquo; (1987)
Наталья Попова в фильме &laquo;Наш бронепоезд&raquo; (1988) Наталья Попова в фильме &laquo;Наш бронепоезд&raquo; (1988)
Наталья Попова с призом за «Лучшую женскую роль» театральной премии «Золотой софит» в Санкт-Петербурге, 2008 год Наталья Попова с призом за «Лучшую женскую роль» театральной премии «Золотой софит» в Санкт-Петербурге, 2008 год
Клавдия Белова, Наталья Попова, Наталия Нестерова в сцене из спектакля театра-фестиваля &laquo;Балтийский дом&raquo; Клавдия Белова, Наталья Попова, Наталия Нестерова в сцене из спектакля театра-фестиваля &laquo;Балтийский дом&raquo;
Наталья Попова (1949&ndash;2021) Наталья Попова (1949&ndash;2021)
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Наталья Попова в фильме «Двенадцать месяцев» (1972)
Наталья Попова в фильме «Мой старший брат» (1976)
Кадр из фильма «Ожог» (1988)
Наталья Попова в фильме «На своей земле» (1987)
Наталья Попова в фильме «Прощай, шпана замоскворецкая...» (1987)
Наталья Попова в фильме «Наш бронепоезд» (1988)
Наталья Попова с призом за «Лучшую женскую роль» театральной премии «Золотой софит» в Санкт-Петербурге, 2008 год
Клавдия Белова, Наталья Попова, Наталия Нестерова в сцене из спектакля театра-фестиваля «Балтийский дом»
Наталья Попова (1949–2021)
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