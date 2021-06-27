Умерла актриса Наталья Попова
Ушла из жизни заслуженная артистка России Наталья Попова. Об этом сообщает театр-фестиваль «Балтийский дом» на странице в Facebook.
Актриса умерла в Петербурге на 73-году жизни.
«26 июня не стало дорогого, родного для нас человека. Кажется, не так давно мы выпустили премьеру спектакля «Восемь любящих женщин», в которой Наталья Ивановна сыграла роль Бабушки. Много говорили, строили планы на будущее. И вот, такое внезапное горе, такая невосполнимая потеря», — говорится в публикации.
Наталья Попова начала свою карьеру в Театре юного зрителя, в 1975 году она была принята в труппу Ленинградского государственного театра им. Ленинского Комсомола (ныне «Балтийский дом»). Актриса сыграла в главную роль в фильме-сказке «Двенадцать месяцев» и снялась в таких картинах как «Врача вызывали?», «Мой старший брат», «Поездка к сыну», «Наш бронепоезд», «Скандальное происшествие», «Тамбовская волчица».
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