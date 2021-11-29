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Умер режиссер Владимир Наумов

Умер в 93 года кинорежиссер Владимир Наумов, снявший фильмы «Бег» и «Тегеран-43». Картины Наумова неоднократно становились лидерами кинопроката в СССР – их смотрели десятки миллионов зрителей.

Владимир Наумов родился в Ленинграде в 1927 году, в семье кинооператора Наума Наумова-Стража и театральной актрисы Агнии Бурмистровой. Его отец дружил с Марком Шагалом, работал на студии «Воентехфильм».

Сам Наумов закончил после войны ВГИК, его мастером был Игорь Савченко. Во время учебы ассистировал Савченко на съемках, подружился там с режиссером Александром Аловым. Плодами их творческого дуэта стали 11 кинокартин.

В 1960-х годах Наумов стал руководителем Творческого объединения «Мосфильма», в конце 1980-х вошел в правление киностудии. Одновременно с этим руководил мастерской во ВГИКе. Был также принят в Европейскую киноакадемию, являлся секретарем Союза кинематографистов России.

«Для меня Владимир Наумович – герой, вот так, по-мужски. Он всегда, до последнего дня, ходил на «Мосфильм»… с палочкой, раньше всех приходил и позже всех уходил. Он посвятил жизнь «Мосфильму», — рассказал изданию «Телепрограмма» зять покойного Александр Фарбер.

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