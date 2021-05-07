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Умер Владимир Качан

В возрасте 73 лет от коронавируса скончался народный артист России Владимир Качан. Последние дни актер был подключен к аппарату ИВЛ. Качан хорошо известен отечественному зрителю по роли графа Бенкендорфа в телевизионном хите нулевых «Бедная Настя». Качан также известен как автор и исполнитель песен. В начале своей карьеры он написал некоторые из них в соавторстве с Леонидом Филатовым. Подробнее о жизни народного артиста читайте в нашем материале.

Дата и меcто прощания с одним из основателей театра «Школа современной пьесы» станет известна позднее.

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Актер Владимир Качан (18 мая 1947 &mdash; 7 мая 2021) Актер Владимир Качан (18 мая 1947 &mdash; 7 мая 2021)
Кадр из фильма &laquo;Первая конная&raquo; (1984) Кадр из фильма &laquo;Первая конная&raquo; (1984)
Кадр из фильма &laquo;Тайна Снежной Королевы&raquo; (1986) Кадр из фильма &laquo;Тайна Снежной Королевы&raquo; (1986)
Кадр из фильма &laquo;Время собирать камни&raquo; (2005) Кадр из фильма &laquo;Время собирать камни&raquo; (2005)
Вечер авторской песни, посвященный Булату Окуджаве. На снимке: выступает Владимир Качан, 1997 год Вечер авторской песни, посвященный Булату Окуджаве. На снимке: выступает Владимир Качан, 1997 год
Актеры Альберт Филозов и Владимир Качан (слева направо) в сцене из спектакля Иосифа Райхельгауза &laquo;Звездная болезнь&raquo; в Школе современной пьесы, 2009 год Актеры Альберт Филозов и Владимир Качан (слева направо) в сцене из спектакля Иосифа Райхельгауза &laquo;Звездная болезнь&raquo; в Школе современной пьесы, 2009 год
Сцена из спектакля &laquo;Провокация&raquo; по пьесе Игоря Вацетиса. В роли дежурного&nbsp;- Владимир Качан (слева), в роли барона Тигеля&nbsp;- Валерий Еременко, 2000 год Сцена из спектакля &laquo;Провокация&raquo; по пьесе Игоря Вацетиса. В роли дежурного&nbsp;- Владимир Качан (слева), в роли барона Тигеля&nbsp;- Валерий Еременко, 2000 год
Актеры театра &laquo;Школа современной пьесы&raquo; Анжелика Волчкова в роли Нины Заречной и Владимир Качан в роли Бориса Тригорина (слева направо) в сцене из спектакля &laquo;Чайка. Классическая оперетта&raquo; по пьесе Чехова в постановке режиссера Иосифа Райхельгауза, 2004 год Актеры театра &laquo;Школа современной пьесы&raquo; Анжелика Волчкова в роли Нины Заречной и Владимир Качан в роли Бориса Тригорина (слева направо) в сцене из спектакля &laquo;Чайка. Классическая оперетта&raquo; по пьесе Чехова в постановке режиссера Иосифа Райхельгауза, 2004 год
Актеры Владимир Качан в роли Тригорина и Ирина Алферова в роли Аркадиной (на снимке) в спектакле &laquo;Чайка.Классическая оперетта&raquo; в Московском театре &laquo;Школа современной пьесы&raquo;, 2004 год Актеры Владимир Качан в роли Тригорина и Ирина Алферова в роли Аркадиной (на снимке) в спектакле &laquo;Чайка.Классическая оперетта&raquo; в Московском театре &laquo;Школа современной пьесы&raquo;, 2004 год
Актер Владимир Качан на премьере фильма Александра Мельника &laquo;Территория&raquo;, 2015 год Актер Владимир Качан на премьере фильма Александра Мельника &laquo;Территория&raquo;, 2015 год
Актер Владимир Качан Актер Владимир Качан
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Актер Владимир Качан (18 мая 1947 — 7 мая 2021)
Кадр из фильма «Первая конная» (1984)
Кадр из фильма «Тайна Снежной Королевы» (1986)
Кадр из фильма «Время собирать камни» (2005)
Вечер авторской песни, посвященный Булату Окуджаве. На снимке: выступает Владимир Качан, 1997 год
Актеры Альберт Филозов и Владимир Качан (слева направо) в сцене из спектакля Иосифа Райхельгауза «Звездная болезнь» в Школе современной пьесы, 2009 год
Сцена из спектакля «Провокация» по пьесе Игоря Вацетиса. В роли дежурного - Владимир Качан (слева), в роли барона Тигеля - Валерий Еременко, 2000 год
Актеры театра «Школа современной пьесы» Анжелика Волчкова в роли Нины Заречной и Владимир Качан в роли Бориса Тригорина (слева направо) в сцене из спектакля «Чайка. Классическая оперетта» по пьесе Чехова в постановке режиссера Иосифа Райхельгауза, 2004 год
Актеры Владимир Качан в роли Тригорина и Ирина Алферова в роли Аркадиной (на снимке) в спектакле «Чайка.Классическая оперетта» в Московском театре «Школа современной пьесы», 2004 год
Актер Владимир Качан на премьере фильма Александра Мельника «Территория», 2015 год
Актер Владимир Качан
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