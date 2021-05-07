В возрасте 73 лет от коронавируса скончался народный артист России Владимир Качан. Последние дни актер был подключен к аппарату ИВЛ. Качан хорошо известен отечественному зрителю по роли графа Бенкендорфа в телевизионном хите нулевых «Бедная Настя». Качан также известен как автор и исполнитель песен. В начале своей карьеры он написал некоторые из них в соавторстве с Леонидом Филатовым. Подробнее о жизни народного артиста читайте в нашем материале.
Дата и меcто прощания с одним из основателей театра «Школа современной пьесы» станет известна позднее.