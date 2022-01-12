Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Сихарулидзе: если Валиева выступит без ошибок, обыграть ее нереально 01:37
У церемонии вручения «Оскара» впервые за три года будет ведущий 01:37
Кобелев: вряд ли «Динамо» могло найти нападающего лучше, чем Смолов 01:26
Эксперты оценили возможность увеличения зарплат россиян 01:26
Власти США посоветовали Кремлю сосредоточиться на борьбе с COVID-19 01:24
Французский клуб увеличил предложение по трансферу игрока «Зенита» 01:19
Самый возрастной футболист в мире подписал новый контракт 01:06
Гейтс дал прогноз по окончанию пандемии COVID-19 01:00
В США запретили взлетать и садиться самолетам из-за пуска северокорейской ракеты 00:59
38-летний Жирков вернется в РПЛ 00:52
Фото

Умер телеведущий Михаил Зеленский

В возрасте 46 лет скончался российский журналист и телеведущий Михаил Зеленский, об этом на своей странице в Facebook сообщил замглавы телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович.

«Скоропостижно, час назад», — написал Ефимович в одном из комментариев под публикацией. Причину смерти он не уточнил, не назвали ее и в пресс-службе ВГТРК, передает РБК.

Как пишет Telegram-канал «Baza», Зеленский с супругой находился на отдыхе в Доминикане — он попал в больницу в тяжелом состоянии, врачам не удалось его спасти. По предварительным данным, причиной смерти мог стать инсульт, точная причина будет названа позднее.

Михаил Зеленский родился в 1975 году в Москве, во второй половине 1990-х начал работать на радио, также он вел новостные выпуски на телеканале «ТВ Центр». В 1999-2001 годах вел «Вести» на РТР и «Культуре». Следующие 10 лет был ведущим программы «Вести-Москва». В 2011-2013 годах Зеленский работал ведущим ток-шоу «Прямой эфир». В конце 2010-х журналист выступал в качестве обозревателя и ведущего на канале «Россия-Культура». Также он преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«НАТО придется искать другое зло»: может ли Россия вступить в альянс
Депутаты рассказали, что НАТО получит от вступления в его состав России
В США заявили, что НАТО не вернется к границам 1997 года
Представитель США при НАТО исключила возвращение к конфигурации 1997 года
Когда миротворцы уедут из Казахстана: миссия ОДКБ близится к завершению
За сутки миротворческая миссия ОДКБ взяла под охрану пять важных объектов Казахстана
В России зарегистрировали разработанную ФМБА тест-систему для выявления «омикрона»
В США признались, что нарочно замедляют запуск «Северного потока — 2»
Джокович предоставил ложную информацию о своем ПЦР-тесте
Главного инфекциониста США обвинили в сокрытии данных о происхождении COVID-19
Новости и материалы
Сихарулидзе: если Валиева выступит без ошибок, обыграть ее нереально
У церемонии вручения «Оскара» впервые за три года будет ведущий
Кобелев: вряд ли «Динамо» могло найти нападающего лучше, чем Смолов
Эксперты оценили возможность увеличения зарплат россиян
Власти США посоветовали Кремлю сосредоточиться на борьбе с COVID-19
Французский клуб увеличил предложение по трансферу игрока «Зенита»
Самый возрастной футболист в мире подписал новый контракт
Гейтс дал прогноз по окончанию пандемии COVID-19
В США запретили взлетать и садиться самолетам из-за пуска северокорейской ракеты
38-летний Жирков вернется в РПЛ
Умер журналист и телеведущий Михаил Зеленский
Захарова усмотрела противоречие в словах Блинкена
Гранат: со Смоловым «Динамо» будет бороться за чемпионство
Чемпион мира рассказал о преимуществе норвежских лыжников над российскими
Заслуженная крыса-сапер из Камбоджи умерла в возрасте 8 лет
В Люберцах обнаружили обезглавленную пенсионерку
Сайт НХЛ: Овечкин — форвард зависимый, ему нужно чаще подносить патроны
В Германии заявили о поддержке «Северного потока — 2»
Все новости
«Пытаются нас травить»: папа Алисы Тепляковой возмущен заявлением психфака МГУ
Девятилетняя студентка МГУ Теплякова не пропускала экзамены без уважительной причины, заявил ее отец
«Десять омоновцев избили, связали руки и ноги»
В Казахстане задержан боец ММА Хамитов
EMA предостерегло от слишком частых прививок от коронавируса
В медрегуляторе Евросоюза призвали вакцинироваться не чаще раза в год
NYT: переговоры в Женеве оказались «победой Москвы»
Колумнисты New York Times сочли Москву победительницей после состоявшихся переговоров с США
Какие автомобили с пробегом подорожали сильнее всего
За 2021 год цены на авто с пробегом в России выросли на 21%
«Хватит, Борис!»: как британский премьер устраивал запрещенные вечеринки в пандемию
В Великобритании осудили премьера Бориса Джонсона за поведение в локдаун
Как миротворцы патрулируют улицы Казахстана
Дно еще впереди: что ждет биткоин в 2022 году
Эксперты рассказали, при каких условиях курс биткоина достигнет $50-60 тыс.
Как из «Обливион»: минивэн Hyundai Staria будут продавать в России
У Hyundai появился полноценный минивэн на российском рынке
Какая еда поможет вернуться в рабочий режим после каникул
Врачи посоветовали пить молоко и есть орехи после длинных новогодних праздников
Роспотребнадзор: суточная заболеваемость COVID-19 может достигнуть 100 тысяч случаев в сутки
В России прогнозируется рост числа заболевших коронавирусом до шестизначных чисел
«Никакой конкуренции между Россией и США за газовый рынок ЕС нет»
Эксперт Митрахович объяснил, почему американский газ не вытеснит российский из Европы
В Москве значительно вырастет заболеваемость COVID-19 в ближайшую неделю
Собянин призвал мобилизовать систему здравоохранения Москвы из-за роста заболеваемости коронавирусом
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть