Актер Олег Валкман, известный по роли патологоанатома Бориса Селиванова в сериале «След», скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщается на его сайте. Представитель актера подтвердила данные о его смерти в интервью «Пятому каналу».
«У него поднялась температура, ему стало плохо. Мы вызвали скорую, какое-то время он лежал в реанимации. Сегодня его не стало», – рассказала она. Причина смерти актера не уточняется.
Олег Валкман родился 11 июля 1968 года. Играл в сериалах «След», «Штрафбат», «Телохранитель-2», «Эшелон», «Громовы» и других кинопроектах.