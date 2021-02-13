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Умер звезда сериала «След» Олег Валкман

Актер Олег Валкман, известный по роли патологоанатома Бориса Селиванова в сериале «След», скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщается на его сайте. Представитель актера подтвердила данные о его смерти в интервью «Пятому каналу».

«У него поднялась температура, ему стало плохо. Мы вызвали скорую, какое-то время он лежал в реанимации. Сегодня его не стало», – рассказала она. Причина смерти актера не уточняется.

Олег Валкман родился 11 июля 1968 года. Играл в сериалах «След», «Штрафбат», «Телохранитель-2», «Эшелон», «Громовы» и других кинопроектах.

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Олег Валкман в сериале &laquo;След&raquo; (2007-2021) Олег Валкман в сериале &laquo;След&raquo; (2007-2021)
Олег Валкман в сериале &laquo;Штрафбат&raquo; (2004) Олег Валкман в сериале &laquo;Штрафбат&raquo; (2004)
Кирилл Плетнев и Олег Валкман в телефильме &laquo;Приказано уничтожить. Операция &laquo;Китайская шкатулка&raquo; (2009) Кирилл Плетнев и Олег Валкман в телефильме &laquo;Приказано уничтожить. Операция &laquo;Китайская шкатулка&raquo; (2009)
Олег Валкман в сериале &laquo;Грач&raquo; (2012) Олег Валкман в сериале &laquo;Грач&raquo; (2012)
Олег Валкман в сериале &laquo;Час Волкова &mdash; 2&raquo; (2008) Олег Валкман в сериале &laquo;Час Волкова &mdash; 2&raquo; (2008)
Олег Валкман в сериале &laquo;Кодекс чести &mdash; 1&raquo; (2002) Олег Валкман в сериале &laquo;Кодекс чести &mdash; 1&raquo; (2002)
Олег Валкман и Олег Егоров в сериале &laquo;Эшелон&raquo; (2005) Олег Валкман и Олег Егоров в сериале &laquo;Эшелон&raquo; (2005)
Олег Валкман в фильме &laquo;Послушай, не идет ли дождь...&raquo; (1999) Олег Валкман в фильме &laquo;Послушай, не идет ли дождь...&raquo; (1999)
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Олег Валкман в сериале «След» (2007-2021)
Олег Валкман в сериале «Штрафбат» (2004)
Кирилл Плетнев и Олег Валкман в телефильме «Приказано уничтожить. Операция «Китайская шкатулка» (2009)
Олег Валкман в сериале «Грач» (2012)
Олег Валкман в сериале «Час Волкова — 2» (2008)
Олег Валкман в сериале «Кодекс чести — 1» (2002)
Олег Валкман и Олег Егоров в сериале «Эшелон» (2005)
Олег Валкман в фильме «Послушай, не идет ли дождь...» (1999)
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