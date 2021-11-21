Умер актер из «Ворониных» и «Ищейки» Михаил Зубов

Российский актер и продюсер Михаил Зубов скончался в 42 года. На экранах он впервые появился в фильме «Ласточка». Затем снимался в фильме Данилы Козловского «Тренер», сериалах «Воронины», «Ищейка», «Спасская» и других.

О смерти Зубова сообщила его подруга, глава «КиноЛицея» Елена Володина. «Ушел из жизни наш друг, прекрасный человек, талантливый артист, Миша Зубов, папа Милены по фильму, так и не дождался нашего фильма. Не знаю, как теперь с этим жить. Миша, прости!» — написала она, приложив клип этого фильма («Старшая сестра»).

Причину смерти артиста Володина не назвала. При этом «МК» пишет, что Зубов умер еще 11 ноября, но стало известно о смерти актера только сейчас.