Умер актер Арнис Лицитис

В возрасте 76 лет умер известный латвийский актер Арнис Лицитис. Об этом в Facebook написал его друг, спортивный фотограф Зигизмундс Залманис.

«Нас покинул выдающийся актер, милый и приятный человек и, наконец, мой друг Арнис Лицитис. Трудно что-либо говорить. Он сейчас на другой сцене, встретится с другими актерами кино», – отметил Залманис.

Лицитис родился в Риге 8 января 1946 года. После школы поступил на театральный факультет Латвийской государственной консерватории, играл на сцене.

Первый фильм, в котором он снялся, –«Двадцать лет спустя лет спустя» (о первых комсомольцах, героях Гражданской войны) – вышел в прокат в 1965 году. За всю карьеру Лицитис сыграл в примерно в 120 фильмах и сериалах. Среди этих картин – «Страшное лето», «Узник замка Ив», «Мушкетеры 20 лет спустя», «Каменская», «Диверсант», «Ранетки». В интервью 2010 года он рассказал, что из-за популярности «Ранеток» он не мог ездить в метро – «дети вообще бегали» за ним по улице.