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«Смерть Мориарти». Умер актер Виктор Евграфов

В Самаре 20 октября на 74-м году жизни умер российский актер Виктор Евграфов. Известность ему принесла роль профессора Мориарти в многосерийном советском фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

Евграфов мечтал стать военным и даже окончил сержантскую школу. Однако в 24 года он круто поменял свои взгляды и решил пойти по актерскому пути. Он отучился в ГИТИСе, прошел обучение в конно-спортивной школе.

Кроме десятков ролей в театре и кино артист снялся в 32 кинокартинах в качестве каскадера, а в 1994 году во время исполнения трюка получил тяжелую травму.

Последние годы у Евграфова были проблемы с сердечно-сосудистой системой, а недавно он переболел коронавирусной инфекцией. Причиной смерти актера стал оторвавшийся тромб.

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