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Фоторепортажи

СМИ сообщили о смерти бывшего мужа Пугачевой Александра Стефановича

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Алла Пугачева и Александр Стефанович были женаты с 1977 по 1981 годы Алла Пугачева и Александр Стефанович были женаты с 1977 по 1981 годы
Алла Пугачева и Александр Стефанович были женаты с 1977 по 1981 годы
Александр Стефанович в фильме &laquo;Прощай&raquo; (1966) Александр Стефанович в фильме &laquo;Прощай&raquo; (1966)
Александр Стефанович в фильме «Прощай» (1966)
Исполнительница главной роли певица София Ротару в фильме Александра Стефановича &laquo;Душа&raquo; (1981) Исполнительница главной роли певица София Ротару в фильме Александра Стефановича &laquo;Душа&raquo; (1981)
Исполнительница главной роли певица София Ротару в фильме Александра Стефановича «Душа» (1981)
Александр Стефанович на съемках фильма &laquo;Душа&raquo;, 1981 год Александр Стефанович на съемках фильма &laquo;Душа&raquo;, 1981 год
Александр Стефанович на съемках фильма «Душа», 1981 год
Евгений Стеблов и Марианна Вертинская в фильме Александра Стефановича &laquo;Пена&raquo; (1979) Евгений Стеблов и Марианна Вертинская в фильме Александра Стефановича &laquo;Пена&raquo; (1979)
Евгений Стеблов и Марианна Вертинская в фильме Александра Стефановича «Пена» (1979)
Александр Стефанович в сериале &laquo;Кураж&raquo; (2014) Александр Стефанович в сериале &laquo;Кураж&raquo; (2014)
Александр Стефанович в сериале «Кураж» (2014)
Режиссер и писатель Александр Стефанович перед началом пресс-конференции, посвященной 100-летнему юбилею писателя Сергея Михалкова, 2013 год Режиссер и писатель Александр Стефанович перед началом пресс-конференции, посвященной 100-летнему юбилею писателя Сергея Михалкова, 2013 год
Режиссер и писатель Александр Стефанович перед началом пресс-конференции, посвященной 100-летнему юбилею писателя Сергея Михалкова, 2013 год
Александр Стефанович на кинофестивале &laquo;Будем жить&raquo;, 2020 год Александр Стефанович на кинофестивале &laquo;Будем жить&raquo;, 2020 год
Александр Стефанович на кинофестивале «Будем жить», 2020 год
Александр Стефанович на кинофестивале &laquo;Будем жить&raquo;, 2020 год Александр Стефанович на кинофестивале &laquo;Будем жить&raquo;, 2020 год
Александр Стефанович на кинофестивале «Будем жить», 2020 год
Александр Стефанович и Алла Пугачева Александр Стефанович и Алла Пугачева
Александр Стефанович и Алла Пугачева
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Алла Пугачева и Александр Стефанович были женаты с 1977 по 1981 годы
Александр Стефанович в фильме «Прощай» (1966)
Исполнительница главной роли певица София Ротару в фильме Александра Стефановича «Душа» (1981)
Александр Стефанович на съемках фильма «Душа», 1981 год
Евгений Стеблов и Марианна Вертинская в фильме Александра Стефановича «Пена» (1979)
Александр Стефанович в сериале «Кураж» (2014)
Режиссер и писатель Александр Стефанович перед началом пресс-конференции, посвященной 100-летнему юбилею писателя Сергея Михалкова, 2013 год
Александр Стефанович на кинофестивале «Будем жить», 2020 год
Александр Стефанович на кинофестивале «Будем жить», 2020 год
Александр Стефанович и Алла Пугачева
Режиссер и писатель Александр Стефанович скончался на 77-м году жизни в московской больнице имени Бахрушиных. Об этом вечером 13 июля сообщил ряд СМИ, включая kp.ru — информацию изданию подтвердил анонимный источник. Официального подтверждения смерти Стефановича на момент публикации не поступало.

В ходе прошлой недели появилась информация, что заслуженный деятель искусств России был госпитализирован с коронавирусом. Однако сам Стефанович эти сообщения опроверг, заявив, что чувствует себя нормально и просто был на обследовании с ОРЗ.

Александр Стефанович родился в Москве 13 декабря 1944 года. На счету выпускника режиссерского факультета ВГИКа игровых и документальных фильмов, в том числе — «Начни сначала» c Андреем Макаревичем, «Дорогой мальчик», главную роль в котором исполнил Георгий Вицин, и мюзикл «Душа» с Софией Ротару и Михаилом Боярским. Кроме того, он написал несколько романов и рассказов.

В 1977-1981 годах Стефанович состоял в браке с Аллой Пугачевой.
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