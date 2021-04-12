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Яркая карьера и борьба с раком: Шеннен Доэрти — 50

Американская актриса Шеннен Доэрти родилась 12 апреля 1971 года в Мемфисе. В возрасте семи лет она с семьей переехала в Лос-Анджелес и начала играть небольшие роли в сериалах. В 11 лет Доэрти получила первую главную роль в сериале «Маленький домик в прериях». Затем она снялась в комедии «Девочки хотят повеселиться» с Сарой Джессикой Паркер, фильме «Смертельное влечение», сериале «Частный детектив Магнум» и шоу «Воздушный волк». За роль в драматическом шоу «Наш дом» Доэрти была номинирована на премию Young Artist Award.

Широкая известность пришла к актрисе в 1990 году после выхода сериала «Беверли-Хиллз, 90210». В 2008 году она вернулась к роли Бренды в спин-оффе «90210: Новое поколение». В сериале «Зачарованные» Доэрти сыграла ведьму Прю Холливелл. За эту роль актриса дважды номинировалась на премию «Сатурн» в категории «Лучшая жанровая актриса». Также она снялась в фильмах и сериалах «Тусовщики из супермаркета», «Смертельное влечение», «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар», «Секрет Н.И.М.Х.»,«Saturday Night Live», «Джамп стрит, 21» и других.

Актриса трижды была замужем, но детей не имеет. С 2011 года она живет в браке с продюсером Куртом Исваринко. C 2015 года Доэрти борется с раком. После мастэктомии и курсов химиотерапии актриса сообщила о ремиссии. В феврале 2020-го Доэрти подтвердила наличие у нее рака молочных желез четвертой стадии. Знаменитость рассказала о возвращении опасной болезни в студии шоу «Доброе утро, Америка» («Good Morning America») на телеканале ABC News.

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Кадр из сериала &laquo;Зачарованные&raquo; (1998-2006) Кадр из сериала &laquo;Зачарованные&raquo; (1998-2006)
Актриса Шеннен Доэрти на съемках первого сезона сериала &laquo;Беверли Хиллз 90210&raquo; Актриса Шеннен Доэрти на съемках первого сезона сериала &laquo;Беверли Хиллз 90210&raquo;
Шеннен Доэрти и Люк Перри (1966-2019) в сериале &laquo;Беверли Хиллз 90210&raquo; Шеннен Доэрти и Люк Перри (1966-2019) в сериале &laquo;Беверли Хиллз 90210&raquo;
Шеннен Доэрти в сериале &laquo;Беверли Хиллз 90210&raquo; Шеннен Доэрти в сериале &laquo;Беверли Хиллз 90210&raquo;
Актеры сериала &laquo;Беверли Хиллс 90210&raquo;: Йен Зиринг, Габриель Картерис, Джейсон Пристли, Дженни Гарт, Люк Перри (1966-2019), Шеннен Доэрти, Тори Спеллинг и Брайан Остин Грин Актеры сериала &laquo;Беверли Хиллс 90210&raquo;: Йен Зиринг, Габриель Картерис, Джейсон Пристли, Дженни Гарт, Люк Перри (1966-2019), Шеннен Доэрти, Тори Спеллинг и Брайан Остин Грин
Шеннен Доэрти и Антонио Сабато мл. в фильме &laquo;Побег из тюрьмы&raquo; (1994) Шеннен Доэрти и Антонио Сабато мл. в фильме &laquo;Побег из тюрьмы&raquo; (1994)
Холли Мари Комбс, Шеннен Доэрти и Алисса Милано. Кадр из сериала &laquo;Зачарованные&raquo; (1998-2006) Холли Мари Комбс, Шеннен Доэрти и Алисса Милано. Кадр из сериала &laquo;Зачарованные&raquo; (1998-2006)
Кадр из сериала &laquo;Зачарованные&raquo; (1998) Кадр из сериала &laquo;Зачарованные&raquo; (1998)
Роберт Гант и Шеннен Доэрти в фильме &laquo;Дельфийский эффект&raquo; (2008) Роберт Гант и Шеннен Доэрти в фильме &laquo;Дельфийский эффект&raquo; (2008)
Шеннен Доэрти, 2019 год Шеннен Доэрти, 2019 год
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Кадр из сериала «Зачарованные» (1998-2006)
Актриса Шеннен Доэрти на съемках первого сезона сериала «Беверли Хиллз 90210»
Шеннен Доэрти и Люк Перри (1966-2019) в сериале «Беверли Хиллз 90210»
Шеннен Доэрти в сериале «Беверли Хиллз 90210»
Актеры сериала «Беверли Хиллс 90210»: Йен Зиринг, Габриель Картерис, Джейсон Пристли, Дженни Гарт, Люк Перри (1966-2019), Шеннен Доэрти, Тори Спеллинг и Брайан Остин Грин
Шеннен Доэрти и Антонио Сабато мл. в фильме «Побег из тюрьмы» (1994)
Холли Мари Комбс, Шеннен Доэрти и Алисса Милано. Кадр из сериала «Зачарованные» (1998-2006)
Кадр из сериала «Зачарованные» (1998)
Роберт Гант и Шеннен Доэрти в фильме «Дельфийский эффект» (2008)
Шеннен Доэрти, 2019 год
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