Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
The Guardian: Берлускони намерен баллотироваться в президенты Италии 16:53
Путин заявил, что в законе о бытовом насилии надо учесть риск вмешательства... 16:53
Дом Нельсона Манделы превратили в бутик-отель 16:52
Журова рассказала, чем обернется для Олимпиады отсутствие дипломатов из-за бойкота 16:51
Захарова рассказала о 5 миллионах единиц неучтенного оружия на Украине 16:47
В России выпустили Lada Niva для дальнобойщиков 16:47
Экс-игрок «Ростова», отбывший дисквалификацию за допинг, перешел в другой клуб 16:42
Путин: все страны идут по пути введения сертификатов о вакцинации 16:41
Соседов объяснил, почему Бузова не должна играть на одной сцене с Дорониной 16:37
В ЕС высказались об эффективности разработанных вакцин против «омикрона» 16:37
Фото

20 лет спустя: как изменились актеры сериала «Секс в большом городе»

9 декабря начинается показ нового сезона нашумевшего сериала «Секс в большом городе», который выйдет под названием «И просто так…». В нем будет 10 эпизодов о продолжении крепкой дружбы Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер), Миранды Хоббс (Синтия Никсон) и Шарлотты Йорк (Кристин Дэвис). Они, теперь уже женщины за 50, будут искать настоящую любовь.

Помешанной на сексе Саманты Джонс (Ким Кэттролл) рядом с ними не будет — актриса отказалась от съемок из-за разногласий с другими героинями, участия в разнообразных проектах и проблем со здоровьем. Ее заменят две новые героини: «сильная и влиятельная афроамериканка» и азиатка. Таким образом авторы сериала хотят сделать его актуальным и привлечь новых зрителей.

Как выглядели героини сериала о подругах из Нью-Йорка в 1990-х и сейчас — в галерее «Газеты.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Путин: все страны идут по пути введения сертификатов о вакцинации
Два полка для ВДВ, атомная подлодка для флота. Как вооружается Россия
Глава Генштаба России заявил, что любые провокации в Донбассе будут пресечены
Заступился за пару: в сети появилось видео избиения мужчины в переходе
Полиция Москвы проверяет информацию о драке у метро «Комсомольская»
Адвокат Мирзализаде попросит сократить срок запрета комику на въезд в РФ до года
Устроивший стрельбу в столичном МФЦ заявил, что раскаивается в содеянном
Путин объяснил свою позицию по миграционной политике
Директор Моргенштерна назвал шуткой возвращение рэпера в Россию
Новости и материалы
The Guardian: Берлускони намерен баллотироваться в президенты Италии
Путин заявил, что в законе о бытовом насилии надо учесть риск вмешательства в семью
Дом Нельсона Манделы превратили в бутик-отель
Журова рассказала, чем обернется для Олимпиады отсутствие дипломатов из-за бойкота
Захарова рассказала о 5 миллионах единиц неучтенного оружия на Украине
В России выпустили Lada Niva для дальнобойщиков
Экс-игрок «Ростова», отбывший дисквалификацию за допинг, перешел в другой клуб
Соседов объяснил, почему Бузова не должна играть на одной сцене с Дорониной
В ЕС высказались об эффективности разработанных вакцин против «омикрона»
Путин заявил, что законопроект о QR-кодах носит рамочный характер и его надо проработать
Мужчина проехал всю Англию на самой маленькой машине в мире
Путин поддержал запрет вылова китообразных для развлечений
Путин поручил изучить дела о превышении самообороны
Отец княгини Монако Шарлен рассказал, сможет ли она пережить заболевание
Ученые: кровь, перелитая от мышей-марафонцев, улучшает работу мозга их собратьев
В WhatsApp добавят новую возможность
Газизов объяснил, почему премия «Первая пятерка» досталась Захаряну
Ученые объяснили частоту стула генетикой
Все новости
21 объект недвижимости и 6 машин: что нашли у экс-начальника ГИБДД Ставрополья
Генпрокуратура намерена обратить в доход государства имущество полковника Сафонова
В деле Ryanair появился свидетель. Он заявил, что самолет посадил КГБ
Бежавший из Белоруссии авиадиспетчер Галегов дал показания о рейсе Ryanair
«Туча» против Javelin. Как можно обмануть американский ПТРК
Американцы разрешили Украине использовать Javelin. Почему это не поможет Киеву
«Мина замедленного действия»: чем опасны VPN-сервисы
Исследование Consumer Reports поставило под сомнение безопасность VPN
Как освободить место на iPhone
Раскрыты способы очистить раздел «Другое» на смартфонах Apple
Генпрокуратура вошла в крипту
Генпрокуратура разработала порядок конфискации незаконно полученной криптовалюты
Кормил медвежатиной, дарил цветы: как Путин дружил с Меркель
Лучший автомат в мире. «На фоне АК-12 американская М-16 выглядит бледно»
Как модернизировали АК-12 и почему этот автомат называют «новейшим»
Сдерживает вирус, защищает клетки: как лечить ВИЧ сероводородом
Ученые предложили новое средство от ВИЧ
Цвет оформления — серый: каким должен быть интерьер квартиры-студии
Дизайнеры объяснили, как грамотно обустроить квартиру-студию
«Целое меню вариантов»: какие санкции США введут в последнюю очередь
CNN: Байден не решится на санкции против российской энергетики из-за цен на бензин
«Там все гигантское: звезды, планета, расстояния»: астрономы нашли то, чего не может быть
Телескоп VLT увидел сверхгигантскую экзопланету в системе гигантских звезд
Как выбрать умные весы, и есть ли в этом смысл
Стоит ли тратить деньги на смарт-весы
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть