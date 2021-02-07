- МИД России счел высылку европейских дипломатов вынужденной мерой
- Посол Украины обвинил Штайнмайера в поддержке России
- НХЛ может рассмотреть вариант приостановки сезона
- Симоньян раскритиковала жалующихся на низкие пенсии россиян
- Ройзман отказался выдвигаться в Госдуму от «Яблока»
- Байден заявил, что Сербии необходимо признать независимость Косово
- Сиквел «Последнего богатыря» собрал 2 млрд рублей в кинотеатрах России
- Уилл Смит сыграет главную роль в новом фильме режиссера «Дэдпула»
gazetaru
Telegram-канал с эксклюзивами, историями и онлайнами