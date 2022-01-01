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От новобранца до пенсионера союзного значения: Шакурову — 80

Актер театра и кино, народный артист России Сергей Шакуров родился 1 января 1942 года в Москве. Мастер спорта по акробатике, в 1961 году он поступил по рекомендации друга в школу-студию при Центральном детском театре.

В кино актер удачно дебютировал в 1966 году в роли новобранца Пегакова в фильме «Я солдат, мама» Маноса Захариаса. Его стали приглашать в свои картины многие известные режиссеры.

Особенно его оценили в семье Михалковых: в 1974 году он появился в фильме Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих», в 1978 — в роли Спиридона в «Сибириаде» Андрея Кончаловского, а также в картине Егора Кончаловского «Антикиллер» (2002). Всего на счету актера больше ста киноработ. И сниматься артист продолжает — в 2021 году вышел мистический сериал «Пищеблок», где он сыграл пенсионера союзного значения, ветерана Гражданской войны.

А еще Шакуров — отец троих детей от трех браков.

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