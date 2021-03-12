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Дукалис и другие: Сергею Селину — 60

Сергей Селин начал сниматься в кино и сериалах еще в начале 90-х, но всероссийская популярность пришла к актеру после легендарного сериала «Улицы разбитых фонарей», который вышел на экраны в начале 1998 года. Селин на протяжении пяти сезонов играл одну из главных ролей — вспыльчивого сотрудника убойного отдела РУВД Анатолия Дукалиса. Затем Селин — с 2004 по 2007 год — снимался в роли Дукалиса в спин-оффе «Убойная сила» и «Опера».

В галерее образов Селина — сплошь люди в погонах: мелодрама «Случайный попутчик», детективные сериалы «Литейный, 4», «Любовь под грифом «Совершенно секретно»», «Тихая застава» и т.д. В последней на сегодня работе — фильме «Глаза в глаза» — заслуженный артист России вернулся к привычному образу сотрудника силовых структур. До этого у актера был продолжительный перерыв в съемках: в 2016 году Селин вел программу «Рыцари дорог» на канале «Че». 12 марта артисту исполнилось 60 лет.

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Сергей Селин на открытии выставки Екатерины Рождественской «Частная коллекция» в Манеж, 2008 год Сергей Селин на открытии выставки Екатерины Рождественской «Частная коллекция» в Манеж, 2008 год
Сергей Селин в фильме &laquo;Крепкий мужик&raquo; (1991) Сергей Селин в фильме &laquo;Крепкий мужик&raquo; (1991)
Исполнители главных ролей сериала &laquo;Улицы разбитых фонарей&raquo; Алексей Нилов, Александр Половцев и Сергей Селин на церемонии вручения телепремии ТЭФИ, 1999 год Исполнители главных ролей сериала &laquo;Улицы разбитых фонарей&raquo; Алексей Нилов, Александр Половцев и Сергей Селин на церемонии вручения телепремии ТЭФИ, 1999 год
Сергей Селин на городском пляже Анапы, 2011 год Сергей Селин на городском пляже Анапы, 2011 год
Сергей Селин в сериале &laquo;Опера-2. Хроники убойного отдела&raquo; (2006) Сергей Селин в сериале &laquo;Опера-2. Хроники убойного отдела&raquo; (2006)
Сергей Селин с супругой Анной и детьми Марией и Макаром перед премьерой мультфильма &laquo;Балерина&raquo; в Мариинском театре, 2017 год Сергей Селин с супругой Анной и детьми Марией и Макаром перед премьерой мультфильма &laquo;Балерина&raquo; в Мариинском театре, 2017 год
Сергей Селин в фильме &laquo;Убойная сила-1&raquo; (2000) Сергей Селин в фильме &laquo;Убойная сила-1&raquo; (2000)
Сергей Селин на съемочной площадке телесериала режиссера Игоря Мужжухина «Литейный, 4», 2008 год Сергей Селин на съемочной площадке телесериала режиссера Игоря Мужжухина «Литейный, 4», 2008 год
Сергей Селин в сериале &laquo;Улицы разбитых фонарей-4&raquo; (2001-2002) Сергей Селин в сериале &laquo;Улицы разбитых фонарей-4&raquo; (2001-2002)
Сергей Селин с женой Анной на открытии VI Казанского фестиваля мусульманского кино &laquo;Золотой минбар&raquo;, 2010 год Сергей Селин с женой Анной на открытии VI Казанского фестиваля мусульманского кино &laquo;Золотой минбар&raquo;, 2010 год
Сергей Селин и Владимир Тишенков перед началом пресс-конференции, посвященной премьере сериала &laquo;Литейный, 4&raquo;, 2008 год Сергей Селин и Владимир Тишенков перед началом пресс-конференции, посвященной премьере сериала &laquo;Литейный, 4&raquo;, 2008 год
Сергей Селин в сериале &laquo;Прощай, &laquo;макаров&raquo;!&raquo; (2010) Сергей Селин в сериале &laquo;Прощай, &laquo;макаров&raquo;!&raquo; (2010)
Сергей Селин в сериале &laquo;Глаза в глаза» (2018) Сергей Селин в сериале &laquo;Глаза в глаза» (2018)
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Сергей Селин на открытии выставки Екатерины Рождественской «Частная коллекция» в Манеж, 2008 год
Сергей Селин в фильме «Крепкий мужик» (1991)
Исполнители главных ролей сериала «Улицы разбитых фонарей» Алексей Нилов, Александр Половцев и Сергей Селин на церемонии вручения телепремии ТЭФИ, 1999 год
Сергей Селин на городском пляже Анапы, 2011 год
Сергей Селин в сериале «Опера-2. Хроники убойного отдела» (2006)
Сергей Селин с супругой Анной и детьми Марией и Макаром перед премьерой мультфильма «Балерина» в Мариинском театре, 2017 год
Сергей Селин в фильме «Убойная сила-1» (2000)
Сергей Селин на съемочной площадке телесериала режиссера Игоря Мужжухина «Литейный, 4», 2008 год
Сергей Селин в сериале «Улицы разбитых фонарей-4» (2001-2002)
Сергей Селин с женой Анной на открытии VI Казанского фестиваля мусульманского кино «Золотой минбар», 2010 год
Сергей Селин и Владимир Тишенков перед началом пресс-конференции, посвященной премьере сериала «Литейный, 4», 2008 год
Сергей Селин в сериале «Прощай, «макаров»!» (2010)
Сергей Селин в сериале «Глаза в глаза» (2018)
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