Королева вампиров: Сальме Хайек — 55

Актриса Сальма Хайек родилась 2 сентября 1966 года в городе Коацакоалькос в Мексике. В 12 лет ее отправили учиться в католическую школу в Новом Орлеане, штат Луизиана. По окончании учебы Хайек решила профессионально заняться актерской деятельностью. В 1989 году она получила первую главную роль в мексиканском сериале «Тереса», который принес ей известность на родине. Затем Хайек отправилась покорять Лос-Анджелес и долгое время получала лишь небольшие роли в сериалах. В 1995 году ее заметил известный голливудский режиссер Роберт Родригес и пригласил сниматься в боевике «Отчаянный» вместе с Антонио Бандеросом, Дэнни Трехо и Квентином Тарантино. Через год Родригес утвердил ее на роль в своем следующем фильме «От заката до рассвета». После этого популярность Хайек начала расти, а контракты — дорожать.
В 2003 году актриса стала первой мексиканской, которая номинировалась на премию «Оскар» в категории «Лучшая актриса». Подробнее о самых заметных фильмах и сериалах в карьере Хайек — в галерее «Газеты.Ru».
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