02 сентября 2021, 23:51 Фоторепортажи Королева вампиров: Сальме Хайек — 55

Актриса Сальма Хайек родилась 2 сентября 1966 года в городе Коацакоалькос в Мексике. В 12 лет ее отправили учиться в католическую школу в Новом Орлеане, штат Луизиана. По окончании учебы Хайек решила профессионально заняться актерской деятельностью. В 1989 году она получила первую главную роль в мексиканском сериале «Тереса», который принес ей известность на родине. Затем Хайек отправилась покорять Лос-Анджелес и долгое время получала лишь небольшие роли в сериалах. В 1995 году ее заметил известный голливудский режиссер Роберт Родригес и пригласил сниматься в боевике «Отчаянный» вместе с Антонио Бандеросом, Дэнни Трехо и Квентином Тарантино. Через год Родригес утвердил ее на роль в своем следующем фильме «От заката до рассвета». После этого популярность Хайек начала расти, а контракты — дорожать.



В 2003 году актриса стала первой мексиканской, которая номинировалась на премию «Оскар» в категории «Лучшая актриса». Подробнее о самых заметных фильмах и сериалах в карьере Хайек — в галерее «Газеты.Ru».

close «От заката до рассвета» (1996)



В культовом триллере Квентина Тарантино и Роберта Родригеса Хайек сыграла небольшую, но запоминающуюся роль. Она предстала в амплуа вампирессы по имени Сантанико Пандемониум, стриптизерши и владелицы стрип-клуба. «Отчаянный» (1995)



Первая голливудская работа Хайек в боевике Роберта Родригеса не обошлась без травматичного опыта. В подкасте Armchair Expert актриса призналась, что она волновалась перед съемками эротической сцены, так как это был ее первый подобный опыт в кино. Она даже расплакалась перед съемками. Актриса сыграла девушку по имени Каролина, а Антонио Бандерос — уличного музыканта, убитого горем после смерти любимой девушки. Их объединяет ненависть к криминальному авторитету Бучо, над которым они мечтают совершить расправу. В фильме в начальных сценах также появляется режиссер Квентин Тарантино и по совместительству друг Родригеса. «Поспешишь – людей насмешишь» (1997)



Романтическая комедия о любви между бизнесменом Алексом Уитманом в исполнении Мэттью Перри и мексиканкой Изабель Фуэнтес (Хайек). Встретив друг друга в одном из ресторанов Лас-Вегаса, пара проводит ночь в номере отеля, после чего девушка сбегает. Через три месяца Алекс узнает, что Изабель беременна. Они решают пожениться, но оказывается, что брак — это не просто штамп в паспорте.



Картина завоевала награду ALMA в категории «лучший художественный фильм», а Хайек получила премию как лучшая актриса. «Студия 54» (1998)



Фильм режиссера Марка Кристофера о парне по имени Шейн О`Шеа, устроившемся на должность бармена в легендарный американский клуб «Студия 54». В него практически невозможно попасть из-за жесткого фейсконтроля, там проводят время селебрити всего Нью-Йорка. Здесь же бармен знакомится с начинающей певицей Анитой Рандаццо в исполнении Хайек. «Фрида» (2002)



Звездный час Хайек на экране в образе художницы Фриды Кало. Фильм Джули Тэймор о трудностях, взлетах и падениях в судьбе знаменитости. Лента удостоилась номинации на «Оскар» за лучшую музыку к фильму и лучший грим. Кроме того, благодаря этой роли Хайек номинировалась на премии «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA за лучшую актерскую работу. «Бандитки» (2006)



Женский боевик, который начинается с того, что две девушки Мария и Сара встречаются при ограблении банка. Они узнают, что их объединяет убийство отцов одним и тем же человеком и решают отомстить ему. Хайек сыграла роль Сары, а Пенелопа Крус — Марии. Интересно, что в фильме испанка Крус играет мексиканку, а мексиканка Хайек предстает в роли девушки из Испании. «Особо опасны» (2012)



Криминальная драма Оливера Стоуна о том, как молодые миллионеры Бен и Чон заработали свои деньги на выращивании марихуаны в Калифорнии. Естественно, их бизнесом начинают интересоваться серьезные люди — например, глава мексиканского наркокартеля Елена, роль которой исполнила Хайек. В фильме также снялись Джон Траволта, Бенисио Дель Торо, Аарон Тейлор-Джонсон и другие. «Одноклассники» (2010) /» Одноклассники 2» (2013)



Добрая комедия о приключениях старых школьных друзей. Ленни Федер в исполнении Адама Сэндлера вместе со своей женой (Хайек) переезжают в родной город, что становится причиной пьяных вечеринок и полного отрыва примерных родителей. Операция «Колибри» (2018)



Драматический триллер Кима Нгуена рассказывает о двух братьях Винсенте (Джесси Айзенбер) и Антоне Залески (Александр Скарсгард), которые решили проложить большой кабель под землей через всю Америку для трейдерства. Братьям противостоит Хайек в амплуа властной руководительницы Евы Торрес. «Родители легкого поведения» (2019)



Фильм Фреда Вульфа о родителях-алкоголиках. Нэнси (Сальма Хайек) и Фрэнк (Алек Болдуин) пытаются авантюрами заработать деньги для обучения своей дочери и восстановить свое состояние после краха. Лента не заслужила хороших оценок ни у критиков, ни у зрителей. Сальма Хайек, 2020 год

