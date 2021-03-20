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Бэтвумен — 35

Руби Роуз родилась в 1986 году в австралийском Мельбурне. Первую известность она получила в качестве модели, затем продолжила успешной работой на телевидении, а в 2013-м дебютировала в кино, появившись в сериале «Уборщики» и фильме «Жизненный опыт» с Кристиной Риччи. Позднее она снялась в популярном проекте Netflix «Оранжевый — хит сезона», а также сериале «Темная материя». В числе наиболее известных актерских работ Роуз — ее участие в телевизионных шоу, основанных на комиксах DC, в образе Бэтвумен. Она исполнила роль супергероини во «Флэше», «Супергерл», «Стреле», «Легендах завтрашнего дня», а также сольном шоу, стартовавшем в 2019 году. Правда, уже после первого сезона Руби, открытая лесбиянка, покинула проект на фоне критики за «излишне стереотипный» образ героини. Помимо сериалов, актриса снимается и в полнометражном кино: в ее фильмографии значатся такие проекты как «Три икса: Мировое господство», «Обитель зла: Последняя глава», «Джон Уик 2», «Идеальный голос 3», «Мег: Монстр глубины» и «Малышка с характером». 20 марта Руби Роуз исполняется 35 лет.

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Руби Роуз в фильме &laquo;Мег: Монстр глубины&raquo; (2018) Руби Роуз в фильме &laquo;Мег: Монстр глубины&raquo; (2018)
Руби Роуз в картине &laquo;Малышка с характером&raquo; (2020) Руби Роуз в картине &laquo;Малышка с характером&raquo; (2020)
Руби Роуз в картине &laquo;Три икса: Мировое господство&raquo; (2016) Руби Роуз в картине &laquo;Три икса: Мировое господство&raquo; (2016)
Руби Роуз в сериале &laquo;Бэтвумен&raquo; (2019) Руби Роуз в сериале &laquo;Бэтвумен&raquo; (2019)
Руби Роуз в фильме &laquo;Джон Уик 2&raquo; (2017) Руби Роуз в фильме &laquo;Джон Уик 2&raquo; (2017)
Руби Роуз в сериале &laquo;Оранжевый — хит сезона&raquo; (сериал 2013 – 2019) Руби Роуз в сериале &laquo;Оранжевый — хит сезона&raquo; (сериал 2013 – 2019)
Кадр из фильма &laquo;Идеальный голос 3&raquo; (2017) Кадр из фильма &laquo;Идеальный голос 3&raquo; (2017)
Руби Роуз в фильме &laquo;Кроличья нора&raquo; (2019) Руби Роуз в фильме &laquo;Кроличья нора&raquo; (2019)
Руби Роуз в фильме &laquo;Vanquish&raquo; (2021) Руби Роуз в фильме &laquo;Vanquish&raquo; (2021)
Руби Роуз Руби Роуз на Балу Института костюма Метрополитен-музея, 2017 год Руби Роуз Руби Роуз на Балу Института костюма Метрополитен-музея, 2017 год
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Руби Роуз в фильме «Мег: Монстр глубины» (2018)
Руби Роуз в картине «Малышка с характером» (2020)
Руби Роуз в картине «Три икса: Мировое господство» (2016)
Руби Роуз в сериале «Бэтвумен» (2019)
Руби Роуз в фильме «Джон Уик 2» (2017)
Руби Роуз в сериале «Оранжевый — хит сезона» (сериал 2013 – 2019)
Кадр из фильма «Идеальный голос 3» (2017)
Руби Роуз в фильме «Кроличья нора» (2019)
Руби Роуз в фильме «Vanquish» (2021)
Руби Роуз Руби Роуз на Балу Института костюма Метрополитен-музея, 2017 год
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