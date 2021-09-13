13 сентября 2021, 14:09 Фоторепортажи Афганистан, кино, тату и бардовский свитер: 70 лет Розенбауму

Народный артист России Александр Розенбаум родился в 1951 году в Ленинграде. Он получил образование врача, несколько лет отработал в скорой помощи» и только потом пришел на эстраду.



По форме творчество музыканта близко к жанру бардовской песни. У Розенбаума около 30 альбомов и множество композиций, объединенных в «одесский», «казачий» и «афганский» циклы. Одна из самых известных песен в творчестве артиста — джазовая композиция «Вальс-бостон».



13 сентября Розенбауму исполняется 70 лет.

close В детстве Розенбаум изучал французский язык, посещал занятия в вечернем музыкальном училище по классу аранжировки и учился игре на гитаре. Он окончил детскую музыкальную школу по классу фортепиано и скрипки. На фото: Александр Розенбаум во время съемок программы «Новогодний голубой огонек», 2020 год Отец артиста Яков Розенбаум был врачом-урологом, а мать Софья Миляева — акушером-гинекологом. В 1974 году Розенбаум окончил Первый медицинский институт в Ленинграде по специальности анестезиология и реаниматология. В течение пяти лет артист работал в скорой помощи и занимался в вечернем джазовом училище при Дворце культуры имени Кирова. На фото: Александр Розенбаум с родителями и младшим братом, 1957 год С 1968 года Розенбаум писал песни для студенческих мероприятий. В 1980-м он ушел на профессиональную эстраду и состоял в коллективах “Адмиралтейство”, “Аргонавты”, ВИА “Шестеро молодых” и “Пульс”. Артист выступал под псевдонимами А.Я. Розенбаум и Аяров. Началом сольной деятельности Розенбаума считается его выступление 14 октября 1983 года в Доме культуры МВД имени Дзержинского. В этом же году он выпустил альбомы «Посвящение посвящающим» и «Новые песни». Раннее творчество Розенбаума представляет собой “блатные песни”, героем которых часто становится одесский налетчик еврейского происхождения времен НЭПа (“Одесское попурри”, “Гоп-стоп”, “Фраер”, “От звонка до звонка”). Также некоторые его ранние песни связаны с работой врача (“Скорая помощь”, “Песня невропатолога”). В 1980-х годах Розенбаум неоднократно посещал с концертами Ограниченный контингент советских войск в Афганистане. Этой войне он посвятил песни “Монолог пилота “Черного тюльпана”, “Караван”, “Дорога длиною в жизнь”. Песня “В горах Афгани” использовалась в фильме “Боль и надежды Афганистана” (1986) на фоне хронике боевых действий. На фото: возвращение советских войск из Афганистана, 1989 год В произведениях Розенбаума часто используется специфическая тюремная, воинская, техническая лексика, а также иудейские и израильские мотивы («Песня еврейского портного», «Днем и ночью»). Всего Розенбаум выпустил около трех десятков альбомов и 11 видеоклипов. Вместе с Иосифом Кобзоном и Григорием Лепсом он записал песню “Вечерняя застольная” и снял на нее клип. Также у Розенбаума есть видео на композицию “Клетчатый”, записанную с журналистом Дмитрием Гордоном. На фото: Иосиф Кобзон (1937-2018) и Александр Розенбаум, 1994 год Песни Розенбаума звучат в фильмах “Любовь с привилегиями”, “Эверест”, “Марш-бросок” и сериалах “Бригада”, “Две судьбы”. Сам артист снимался в лентах “Афганский излом”, «Не хлебом единым», “Побег на край света”, “Чтобы выжить” и других. На фото: Александр Розенбаум в роли чиновника и депутата в фильме Станислава Говорухина «Не хлебом единым» (2005) У Розенбаума есть несколько татуировок: волк на правом плече, голова лошади на груди слева и большая композиция на левом предплечье. Там изображены змея, которая обвивает ножку чаши (символ медицины), колючие заросли и надпись «Через тернии к звездам» на латыни («Per aspera ad astra»). В 2015 году Розенбаум попал в черный список Украины и заявил телеканалу “Звезда”, что “сейчас приличному человеку неприлично не быть в этом списке”. При этом он всегда тепло отзывался об Украине и называл Киев вторым лучшим городом после Петербурга. Первый брак Розенбаума продлился всего девять месяцев. В 1975 году артист связал свою жизнь со второй женой — врачом-рентгенологом Еленой Савшинской. В 1974 году у супругов родилась дочь Анна, которая подарила им четверых внуков.

