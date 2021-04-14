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От священника до Гитлера: лучшие роли Роберта Карлайла

Шотландский актер Роберт Карлайл родился 14 апреля 1961 года в Глазго. Мать оставила его на воспитание отцу, который был художником-декоратором. Они жили на грани нищеты, присоединились к коммуне хиппи и несколько лет жили в заброшенных домах у Лондона. Чтобы помогать отцу оформлять витрины, Карлайлу пришлось бросить школу в 16 лет. В 21 год он попал в актерскую студию при Центре искусств Глазго. В 1983-м Карлайл поступил в Королевскую шотландскую академию музыки и драматического искусства, но бросил ее через три года. Он продолжал участвовать в театральных постановках и основал труппу Raindog Theatre Company, которая выпускала спектакли — первым стала сценическая версия романа «Пролетая над гнездом кукушки».

В начале 90-х Карлайл начал активно сниматься в кино. Его первой заметной работой стало участие в картине «Рифф Рафф» Кена Лоуча. Широкую известность актеру принесли фильмы «На игле», «Мужской стриптиз», «Чисто английское убийство» и девятнадцатая картина бондианы «И целого мира мало». Актерские способности Карлайла кажутся безграничными: он играл церковнослужителя («Священник»), каннибала («Людоед»), Адольфа Гитлера (сериал «Гитлер: восхождение дьявола»), доисторического шамана («Быть человеком») и других персонажей. Также он снялся в сериалах «Хэмиш Макбет», «Живой товар», «Звездные врата: Вселенная», «Последний враг» и «Однажды в сказке». В 2014 году Карлайл выступил в качестве режиссера и исполнителя главной роли в черной комедии «Легенда о Барни Томсоне». В 2017-м вышло продолжение фильма «На игле» под названием «Т2 Трейнспоттинг», в котором Карлайл вернулся к роли Бегби через 20 лет после событий первой части.

Сегодня Роберту Карлайлу исполняется 60 лет.

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Кадр из фильма «Отбросы общества» (1991) Кадр из фильма «Отбросы общества» (1991)
Кадр из фильма «На игле» (1995) Кадр из фильма «На игле» (1995)
Кадр из фильма «Мужской стриптиз» (1997) Кадр из фильма «Мужской стриптиз» (1997)
Кадр из фильма «И целого мира мало» (1999) Кадр из фильма «И целого мира мало» (1999)
Кадр из фильма «Людоед» (1999) Кадр из фильма «Людоед» (1999)
Кадр из фильма «Пляж» (2000) Кадр из фильма «Пляж» (2000)
Кадр из сериала “Гитлер: восхождение дьявола” (2003) Кадр из сериала “Гитлер: восхождение дьявола” (2003)
Кадр из фильма «Турнир на выживание» (2009) Кадр из фильма «Турнир на выживание» (2009)
Кадр из сериала «Однажды в сказке» (2011 – 2018) Кадр из сериала «Однажды в сказке» (2011 – 2018)
Кадр из фильма «Т2 Трейнспоттинг (На игле 2)» (2017) Кадр из фильма «Т2 Трейнспоттинг (На игле 2)» (2017)
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Кадр из фильма «Отбросы общества» (1991)
Кадр из фильма «На игле» (1995)
Кадр из фильма «Мужской стриптиз» (1997)
Кадр из фильма «И целого мира мало» (1999)
Кадр из фильма «Людоед» (1999)
Кадр из фильма «Пляж» (2000)
Кадр из сериала “Гитлер: восхождение дьявола” (2003)
Кадр из фильма «Турнир на выживание» (2009)
Кадр из сериала «Однажды в сказке» (2011 – 2018)
Кадр из фильма «Т2 Трейнспоттинг (На игле 2)» (2017)
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