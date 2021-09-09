09 сентября 2021, 15:14 Фоторепортажи Пугачева, Галкин, Сюткин: кто приехал на похороны Краснова

9 сентября в Москве состоялось прощание с художником-сценографом Борисом Красновым. Траурное мероприятие посетили многие звезды российского шоу-бизнеса — Алла Пугачева, Максим Галкин, Валерий Сюткин, Михаил Турецкий и другие. По окончании церемонии Краснова похоронили на столичном Троекуровском кладбище.



Бориса Краснова не стало в ночь на 7 сентября, он скончался от последствий инсульта, последние недели жизни проведя в коме. За свою продолжительную карьеру постановщик осуществил более 3,5 тыс. проектов, включая концерты знаменитых музыкантов, различные торжественные церемонии и фестивали. Сотрудничал со многими представителями эстрады, среди которых Пугачева, Сюткин, Филипп Киркоров, а также Иосиф Кобзон.

close Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин на церемонии прощания с художником-сценографом Борисом Красновым на Троекуровском кладбище в Москве, 9 сентября 2021 года Сын Бориса Краснова Даниил и вдова Евгения (справа, налево) во время церемонии прощания на Троекуровском кладбище в Москве, 9 сенятбря 2021 года Певица Алла Пугачева на церемонии прощания с художником-сценографом Борисом Красновым на Троекуровском кладбище в Москве, 9 сентября 2021 года Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин на церемонии прощания с художником-сценографом Борисом Красновым на Троекуровском кладбище в Москве, 9 сентября 2021 года Певец Валерий Сюткин на церемонии прощания с художником-сценографом Борисом Красновым на Троекуровском кладбище в Москве, 9 сентября 2021 года Певец Валерий Сюткин на церемонии прощания с художником-сценографом Борисом Красновым на Троекуровском кладбище в Москве, 9 сентября 2021 года Актер Станислав Садальский на церемонии прощания с художником-сценографом Борисом Красновым на Троекуровском кладбище в Москве, 9 сентября 2021 года На церемонии прощания с художником-сценографом Борисом Красновым на Троекуровском кладбище в Москве, 9 сентября 2021 года Певица Алла Пугачева на церемонии прощания с художником-сценографом Борисом Красновым на Троекуровском кладбище в Москве, 9 сентября 2021 года На церемонии прощания с художником-сценографом Борисом Красновым на Троекуровском кладбище в Москве, 9 сентября 2021 года

