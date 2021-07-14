14 июля 2021, 20:18 Фоторепортажи Королева фолка и звезда «Голоса»: Пелагее — 35

close Певица Пелагея Пелагея Смирнова появилась на свет 14 июля 1986 года в Новосибирске. Мама певицы — бывшая джазовая артистка, отец, по некоторой информации, ушел из семьи еще до рождения дочери. На сцену девочка впервые вышла в четыре года, а уже в девятилетнем возрасте приняла участие в конкурсе «Утренняя звезда», на котором одержала победу и была удостоена звания «Лучший исполнитель народной песни в России — 1996». Спустя еще несколько лет Пелагея выступила на саммите глав России, Германии и Франции. Легендарная Галина Вишневская тогда называла певицу «будущим мировой оперной сцены». В 14 лет Пелагея экстерном выпустилась из школы и поступила в РАТИ на эстрадное отделение. Впоследствии она окончила его с «красным дипломом», параллельно продолжая активно выступать на сцене. Есть на счету певицы и еще одно уникальное достижение: в 1997-м артистка стала самой юной участницей КВН за всю историю. Незадолго до окончания института Пелагея дебютировала в кино, снявшись в сериале «Есенин» (2005). Партнерами девушки по проекту были Сергей Безруков, Олег Табаков и другие знаменитые актеры. Телеведущий Юрий Николаев и певица Пелагея на концерте «Звездный юбилей Юрия Николаева», посвященном его 70-летию, 2018 год Помимо сценической и актерской карьеры, Пелагея участвовала в ряде популярных ТВ-проектов. Среди них — шоу «Две звезды» и «Достояние республики». Певица Пелагея во время выступления на праздничном концерте в честь Дня России на Красной Площади, 2009 год Однако наибольшей известности у телезрителей артистка добилась благодаря «Голосу». В общей сложности Пелагея была наставницей аж 11 сезонов проекта, приведя нескольких конкурсантов к победе. Пелагея, в свое время участвовавшая в КВН как член одной из команд, вернулась в передачу в 2015 году — но уже в жюри. Певица была замужем дважды. В 2010-2012 гг. она состояла в браке с режиссером Comedy Woman Дмитрием Ефимовичем. В 2016-м артистка вышла замуж за хоккеиста Ивана Телегина, от которого впоследствии родила дочь Таисию. Спустя несколько лет после этого они развелись. На фото: Иван Телегин и Пелагея. Певица Пелагея с дочкой Таисией во время матча финала плей-офф Кубка Гагарина между ПХК ЦСКА (Москва) и ХК «Авангард» (Омск), 2019 год Пелагея с друзьями певцом Дмитрием Биланом и дизайнером Катей Добряковой В 2014 году Пелагея стала заслуженным работником культуры Республики Ингушетия. А в 2020-м певице было присвоено звание «Заслуженная артистка Российской Федерации».



14 июля певице Пелагее исполняется 35 лет. Ее музыкальный дебют состоялся в родном Новосибирске, когда артистке было всего четыре года. Вскоре после этого ее талант заметил лидер музыкального коллектива «Калинов мост» Дмитрий Ревякин — и открыл девочке путь на большую сцену. Юная певица превзошла все ожидания: звезды шоу-бизнеса и политики удивлялись ее уникальному тембру голоса, а сама исполнительница регулярно выступала на престижных мероприятиях.



Заслуженная артистка России, основательница и солистка группы «Пелагея» исполняет народные песни (причем не только русские), а также романсы. Ее творческий путь, впрочем, не ограничивается лишь музыкальной деятельностью: Пелагея окончила театральную академию, пробовалась в качестве актрисы и ярко проявила себя в качестве наставницы шоу «Голос».



Факты из биографии певицы — в фотогалерее «Газеты.Ru».