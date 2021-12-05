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Патрисии Каас — 55

5 декабря юбилей празднует эстрадная певица, исполнительница французского шансона Патрисия Каас — ей исполняется 55 лет.

Широкую известность Каас получила во второй половине 80-х, а особенный успех ей принесла песня «Mademoiselle chante le blues». С приходом популярности исполнительница выпустила еще несколько ставших культовыми альбомов, после чего сполна реализовала себя на международной сцене — в общей сложности во всем мире было выпущено более 17 млн записей ее выступлений.

Настоящей звездой француженка стала не только на родине, но и в России. Впервые она приехала в СССР еще в начале своей карьеры. В дальнейшем Каас на протяжении 25 лет неизменно гастролировала по российским городам. Она, в частности, стала первой в истории иностранной певицей, вручавшей награду «Золотой граммофон», а также спела дуэтом с отечественной рок-группой Uma2rman и исполнила несколько знаменитых песен на русском языке.

Пик популярности Каас пришелся еще на прошлый век, и сейчас она выступает с периодическими паузами. В 2020-м француженка вернулась на большую сцену после трехлетнего отсутствия, а накануне 55-летия дала концерт в России в рамках проекта «На 10 лет моложе», исполнив свои знаменитые хиты.

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