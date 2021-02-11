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Отечественные фильмы, которые претендовали на «Оскар»

Фильмы-лауреаты премии «Оскар» от России хорошо известны на родине — картины «Война и мир», «Москва слезам не верит», «Утомленные солнцем» и советско-японский «Дерсу Узала» изучаются в киновузах и часто попадают в телепрограмму. Однако режиссеры из СССР и России еще двенадцать раз претендовали на награду американской киноакадемии, уступив конкурентам из других стран. Отечественные фильмы, которые претендовали на «Оскар» — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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Кадр из фильма &laquo;Братья Карамазовы&raquo; (1968) Кадр из фильма &laquo;Братья Карамазовы&raquo; (1968)
Кадр из фильма &laquo;Чайковский&raquo; (1970) Кадр из фильма &laquo;Чайковский&raquo; (1970)
Кадр из фильма «…А зори здесь тихие» (1972) Кадр из фильма «…А зори здесь тихие» (1972)
Кадр из фильма «Белый Бим Черное ухо» (1976) Кадр из фильма «Белый Бим Черное ухо» (1976)
Кадр из фильма &laquo;Частная жизнь&raquo; (1982) Кадр из фильма &laquo;Частная жизнь&raquo; (1982)
Кадр из фильма «Военно-полевой роман» (1983) Кадр из фильма «Военно-полевой роман» (1983)
Кадр из фильма &laquo;Урга: Территория любви» (1991) Кадр из фильма &laquo;Урга: Территория любви» (1991)
Кадр из фильма &laquo;Кавказский пленник&raquo; (1996) Кадр из фильма &laquo;Кавказский пленник&raquo; (1996)
Кадр из фильма &laquo;Вор&raquo; (1997) Кадр из фильма &laquo;Вор&raquo; (1997)
Кадр из фильма &laquo;12&raquo; (2007) Кадр из фильма &laquo;12&raquo; (2007)
Кадр из фильма &laquo;Левиафан&raquo; (2014) Кадр из фильма &laquo;Левиафан&raquo; (2014)
Кадр из фильма &laquo;Нелюбовь&raquo; (2017) Кадр из фильма &laquo;Нелюбовь&raquo; (2017)
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Кадр из фильма «Братья Карамазовы» (1968)
Кадр из фильма «Чайковский» (1970)
Кадр из фильма «…А зори здесь тихие» (1972)
Кадр из фильма «Белый Бим Черное ухо» (1976)
Кадр из фильма «Частная жизнь» (1982)
Кадр из фильма «Военно-полевой роман» (1983)
Кадр из фильма «Урга: Территория любви» (1991)
Кадр из фильма «Кавказский пленник» (1996)
Кадр из фильма «Вор» (1997)
Кадр из фильма «12» (2007)
Кадр из фильма «Левиафан» (2014)
Кадр из фильма «Нелюбовь» (2017)
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