Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
Фоторепортаж   //   Культура

Актриса Нина Жернакова умерла от коронавируса

На 88-м году жизни скончалась российская актриса Нина Жернакова, об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на сообщество «Камера.Мотор.Съемка». Актриса скончалась 28 марта в Мариинской больнице, где находилась с коронавирусом. Прощание состоялось в больничном морге. Как сообщила подруга артистки Ольга Голикова, прах Жернаковой отправят на ее родину — в Курганскую область.

Нина Жернакова начала сниматься на телевидении в середине нулевых уже в пожилом возрасте, поэтому играла она в основном эпизодические роли бабушек. Она снималась в том числе в сериалах «Ментовские войны», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Литейный» и других, всего в ее фильмографии более 50 строчек. Последней картиной актрисы стал сериал «Сто лет пути» в 2020 году.

close
Нина Жернакова в сериале &laquo;Ментовские войны-3&raquo; (2006) Нина Жернакова в сериале &laquo;Ментовские войны-3&raquo; (2006)
?Нина Жернакова в сериале &laquo;Опера-2. Хроники убойного отдела&raquo; (2006) ?Нина Жернакова в сериале &laquo;Опера-2. Хроники убойного отдела&raquo; (2006)
Нина Жернакова в сериале &laquo;Счастливчик Пашка&raquo; (2011) Нина Жернакова в сериале &laquo;Счастливчик Пашка&raquo; (2011)
Нина Жернакова в сериале &laquo;Улицы разбитых фонарей-11&raquo; (2011) Нина Жернакова в сериале &laquo;Улицы разбитых фонарей-11&raquo; (2011)
Нина Жернакова в сериале &laquo;Тайны следствия-13&raquo; (2013) Нина Жернакова в сериале &laquo;Тайны следствия-13&raquo; (2013)
Нина Жернакова в сериале &laquo;Невский&raquo; (2014-2015) Нина Жернакова в сериале &laquo;Невский&raquo; (2014-2015)
Нина Жернакова в сериале &laquo;Ментовские войны-10&raquo; (2016) Нина Жернакова в сериале &laquo;Ментовские войны-10&raquo; (2016)
Нина Жернакова в сериале &laquo;Наше счастливое завтра&raquo; (2016) Нина Жернакова в сериале &laquo;Наше счастливое завтра&raquo; (2016)
Нина Жернакова в сериале &laquo;Отель последней надежды&raquo; (2016) Нина Жернакова в сериале &laquo;Отель последней надежды&raquo; (2016)
Нина Жернакова в сериале &laquo;Где-то на краю света&raquo; (2017) Нина Жернакова в сериале &laquo;Где-то на краю света&raquo; (2017)
Нина Жернакова в сериале &laquo;Лишний&raquo; (2018) Нина Жернакова в сериале &laquo;Лишний&raquo; (2018)
Нина Жернакова в сериале &laquo;Мост-2&raquo; (2019) Нина Жернакова в сериале &laquo;Мост-2&raquo; (2019)
Нина Жернакова в сериале &laquo;Одна жизнь на двоих&raquo; (2018) Нина Жернакова в сериале &laquo;Одна жизнь на двоих&raquo; (2018)
Нина Жернакова в сериале &laquo;Селфи с судьбой&raquo; (2018) Нина Жернакова в сериале &laquo;Селфи с судьбой&raquo; (2018)
Нина Жернакова в сериале &laquo;Сто лет пути&raquo; (2020) Нина Жернакова в сериале &laquo;Сто лет пути&raquo; (2020)
Все фоторепортажи К первому кадру
Звезда родилась: Леди Гаге -- 35
Звезда родилась: Леди Гаге -- 35
Кадры с места крупной аварии в центре Москвы
Кадры с места крупной аварии в центре Москвы
Стрельба в коттеджном поселке
Стрельба в коттеджном поселке "Новые Вешки"
Под музыку Чайковского: российские фигуристки забрали все медали ЧМ
Под музыку Чайковского: российские фигуристки забрали все медали ЧМ
Нина Жернакова в сериале «Ментовские войны-3» (2006)
?Нина Жернакова в сериале «Опера-2. Хроники убойного отдела» (2006)
Нина Жернакова в сериале «Счастливчик Пашка» (2011)
Нина Жернакова в сериале «Улицы разбитых фонарей-11» (2011)
Нина Жернакова в сериале «Тайны следствия-13» (2013)
Нина Жернакова в сериале «Невский» (2014-2015)
Нина Жернакова в сериале «Ментовские войны-10» (2016)
Нина Жернакова в сериале «Наше счастливое завтра» (2016)
Нина Жернакова в сериале «Отель последней надежды» (2016)
Нина Жернакова в сериале «Где-то на краю света» (2017)
Нина Жернакова в сериале «Лишний» (2018)
Нина Жернакова в сериале «Мост-2» (2019)
Нина Жернакова в сериале «Одна жизнь на двоих» (2018)
Нина Жернакова в сериале «Селфи с судьбой» (2018)
Нина Жернакова в сериале «Сто лет пути» (2020)
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Культура /
От «Звездных войн» до «Фарго»: 20 ролей Юэна Макгрегора
От «Звездных войн» до «Фарго»: 20 ролей Юэна Макгрегора
20
Культура /
10 лет со дня смерти Людмилы Гурченко
10 лет со дня смерти Людмилы Гурченко
15
Культура /
«Конец прекрасной эпохи»: 85 лет со дня рождения Станислава Говорухина
«Конец прекрасной эпохи»: 85 лет со дня рождения Станислава Говорухина
12
Культура /
Звезда родилась: Леди Гаге — 35
Звезда родилась: Леди Гаге — 35
14
Культура /
Пожары, война и реконструкция: как менялся Большой театр
Пожары, война и реконструкция: как менялся Большой театр
22
Культура /
«Нормальный, нормальный!» Джигурде исполнилось 60 лет
«Нормальный, нормальный!» Джигурде исполнилось 60 лет
11
Культура /
«Живи и процветай»: 90 лет со дня рождения Леонарда Нимоя
«Живи и процветай»: 90 лет со дня рождения Леонарда Нимоя
20
Культура /
«Ну вы, блин, даете»: 70 лет со дня рождения Алексея Булдакова
«Ну вы, блин, даете»: 70 лет со дня рождения Алексея Булдакова
11
Культура /
«Алло, Люся!»: Ефиму Шифрину — 65
«Алло, Люся!»: Ефиму Шифрину — 65
11
Все фоторепортажи