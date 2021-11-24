В Москве простились с Ниной Руслановой

В Москве завершилось прощание с народной артисткой России Ниной Руслановой. На траурной церемонии в Центральном доме кинематографистов дань уважения Руслановой отдали многочисленные ее коллеги и поклонники. В их числе — выступившие с речам актеры Борис Галкин, Сергей Никоненко, Александр Пашутин и другие.

Нина Русланова, звезда таких фильмов, как «Зимняя вишня», «Собачье сердце», «Будьте моим мужем», скончалась 21 ноября после продолжительной болезни, обострившейся на фоне заражения коронавирусной инфекцией. 5 декабря ей должно было исполниться 76 лет.

Актрису похоронили на Троекуровском кладбище.