В Москве простились с Ниной Руслановой

В Москве завершилось прощание с народной артисткой России Ниной Руслановой. На траурной церемонии в Центральном доме кинематографистов дань уважения Руслановой отдали многочисленные ее коллеги и поклонники. В их числе — выступившие с речам актеры Борис Галкин, Сергей Никоненко, Александр Пашутин и другие.
Нина Русланова, звезда таких фильмов, как «Зимняя вишня», «Собачье сердце», «Будьте моим мужем», скончалась 21 ноября после продолжительной болезни, обострившейся на фоне заражения коронавирусной инфекцией. 5 декабря ей должно было исполниться 76 лет.
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