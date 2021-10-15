15 октября 2021, 11:08
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От Монсеррат Кабалье до Дани Милохина: Баскову — 45
Народный артист России Николай Басков родился 15 октября 1976 года в Москве. Семья певца часто переезжала, поэтому он успел поучиться в немецкой и сибирской школах. Он начал осваивать музыку в Новосибирске, а в старших классах переехал в Москву, где с отличием окончил школу с музыкально-хореографическим уклоном. В течение девяти лет Басков занимался вокалом с заслуженной артисткой России Лилианой Шеховой. Затем последовали победы артиста в музыкальных конкурсах, работа в труппе Большого театра и успешная сольная карьера.
Подробнее о творческом пути и личной жизни исполнителя — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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Певец Николай Басков
Николай Басков окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных по классу камерного и оперного пения (2001), аспирантуру Московской государственной консерватории им. Чайковского (2003) и магистратуру факультета государственного управления МГУ (2010). С 2011 до 2016 года артист был профессором кафедры вокала Московского государственного гуманитарного университета имени М. А. Шолохова, а с 2016 — Института искусств МПГУ
После победы во Всероссийском конкурсе молодых оперных певцов (1998-1999) Басков получил Вторую премию на конкурсе Grande Voce в Испании. После этого певца пригласили в труппу Большого театра, где с 2000 года он исполнял партию Ленского в опере Чайковского «Евгений Онегин». На снимке: сцена из спектакля. Ленский - Николай Басков
В Большом театре Басков исполнял партии Юродивого в «Борисе Годунове» Мусоргского, Владимира Игоревича в «Князе Игоре» Бородина, Альфреда в «Травиате» Верди, Измаила в «Набукко» Верди; Спакоса в «Клеопатре» Массне и других
В 2000 году Басков познакомился с легендой мировой оперы Монсеррат Кабалье (12 апреля 1933 - 6 октября 2018). Она стала наставницей молодого артиста и предложила выступать дуэтом. Они пели в Испании, Италии, Германии, Швейцарии и других странах. В 2006-м Басков, Кабалье и Монсеррат Марти провели концертный тур по России
Николай Басков стал первым артистом в России, объединившим в своем творчестве жанры оперного вокала, популярной классики, эстрадной и поп-музыки. В 2000-м певец выпустил клип на песню “Памяти Карузо”, которая принесла ему широкую известность
В 2000-х Басков записал несколько хитов и стал одним из лидеров российского шоу-бизнеса. Среди его самых известных песен тех лет — “Шарманка”, “Силы небесные”, “Я буду руки твои целовать”, два фита с Таисией Повалий (“Отпусти меня” и “Ты далеко”), “Тебе одной” и “Права любовь” (с Оксаной Федоровой). На фото: Николай Басков и Таисия Повалий во время выступления
В канун своего 40-летия в 2016 году Басков представил грандиозное шоу «Игра». В рамках презентации одноименного альбома он трижды выступил в Государственном Кремлевском дворце, а затем отправился на гастроли в Санкт-Петербург, Калининград, Беларусь, Эстонию, Латвию и Литву
С 2003 года Басков вел такие телешоу, как “Дом”, “Субботний вечер”, “Домашнее видео звезд”, “Большая маленькая звезда”, “Ну-ка все вместе”, “Дуэты” и другие.
В 2011 году, когда Баскову исполнилось 35 лет, на американском канале PBS Television прошел эфир телеверсии классического концерта артиста в Лужниках. После этого Басков записал в США новые песни и выступил с концертами в нескольких штатах
Николай Басков снялся в фильмах «Поворот наоборот», «Наша Russia: Яйца судьбы», сериале «Воронины» а также телемюзиклах «Золушка», «Красная шапочка», «Снежная Королева», «Королевство кривых зеркал», «Морозко», «Три богатыря». Также артист озвучивал мультфильмы «История игрушек: Большой побег», «Гавайские каникулы», «Реальная белка» и другие. На фото: Николай Басков в фильме «Наша Russia: Яйца судьбы» (2010)
В сентябре 2018 года Николай Басков и Филипп Киркоров выпустили скандальный клип 'Ibiza', который был преимущественно негативно встречен поклонниками исполнителей. Автором сценария стал Александр Гудков. Только за две с половиной недели с момента публикации клип набрал более 9,5 миллионов просмотров, 168 тысяч лайков и 202 тысячи дизлайков. Вскоре в соцсетях предложили отнять у исполнителей звания народных артистов России. На снимке: кадр из клипа 'Ibiza'
Позже Филипп Киркоров и Николай Басков «принесли извинения» за свой скандальный клип «Ibiza» и выпустили новый, который пародирует музыкальное видео Канье Уэста и Лил Пампа «I Love It». В двухминутном клипе музыканты одеты в существенно увеличенную и ставшую прямоугольной одежду бренда Уэста Yeezy и неуклюже подтанцовывают. Кадр из клипа «Извинение за Ibiza»
В 2020 году Басков завел аккаунт в TikTok, где регулярно появляются юмористические ролики с участием артиста. С тиктокером Даней Милохиным Басков записал песню “Дико тусим” на лейбле Dream Team Family и снялся в клипе
С 2001 по 2008 год артист был женат на дочери своего продюсера Светлане Шпигель. У пары родился сын Бронислав (2006). Затем Басков встречался с Оксаной Федоровой, Анастасией Волочковой и Викторией Лопыревой. На фото: Николай Басков и Виктория Лопырева, 2017 год