От Монсеррат Кабалье до Дани Милохина: Баскову — 45

Народный артист России Николай Басков родился 15 октября 1976 года в Москве. Семья певца часто переезжала, поэтому он успел поучиться в немецкой и сибирской школах. Он начал осваивать музыку в Новосибирске, а в старших классах переехал в Москву, где с отличием окончил школу с музыкально-хореографическим уклоном. В течение девяти лет Басков занимался вокалом с заслуженной артисткой России Лилианой Шеховой. Затем последовали победы артиста в музыкальных конкурсах, работа в труппе Большого театра и успешная сольная карьера.

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