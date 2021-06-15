Полвека в Театре сатиры: 85 лет назад родился Михаил Державин
Народный артист России Михаил Державин родился 15 июня 1936 года в семье актера Театра имени Е. Б. Вахтангова — Михаила Державина (Захарова). Он вырос в театральной среде в окружении знаменитых «вахтанговцев», включая Рубена Симонова, Николая Охлопкова, Виктора Кольцова.
В 1955 году Державин стал студентом Высшего театрального училища имени Б. В. Щукина. Затем актер работал в «Ленкоме», драмтеатре на Малой Бронной и московском академическом Театре сатиры — последний стал его пристанищем на 50 лет. Там он сыграл множество незабываемых ролей в спектаклях «Обыкновенное чудо», «Маленькие комедии большого дома», «Горе от ума», «Вишневый сад», «Тартюф или обманщик» и десятках других. С 1953 года Державин снимался в фильмах «Аттестат зрелости», «Они были первыми», «Спасти утопающего», «Трое в лодке, не считая собаки» и передачах «Кабачок 13 стульев», «Утренняя почта», «Хочу все знать». В 2017 году Державин выпустил автобиографическую книгу «Я везучий. Вспоминаю, улыбаюсь, немного грущу».
Он скончался 10 января 2018-го на 82-м году жизни от проблем с сердцем.
- В Госдуме призвали ограничить въезд в Сочи
- В Киеве рассказали о катастрофе из-за российских сериалов
- Мясников предсказал четвертую волну коронавируса
- Польша приняла резолюцию против «Северного потока — 2»
- Черчесов рассказал, что не получилось у России в игре с Бельгией
- Эстония прекратит финансирование русскоязычных школ
- США потребуют от Китая компенсацию за последствия COVID-19
- Госдума отменила обязательный техосмотр для получения ОСАГО
- Миллиарды для Ярославля: «Такеда» инвестирует в инновационную фармацевтику
- Против монополии: государственные цифровые сервисы в экономике
- Российские космические стартапы: быть или не быть
- Арбузы, джаз, вино: чем удивит Ставрополье летом и осенью
- Ночевка в гипермаркете: как ритейл изобретает новые способы завлечь посетителей в магазины