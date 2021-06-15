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Полвека в Театре сатиры: 85 лет назад родился Михаил Державин

Народный артист России Михаил Державин родился 15 июня 1936 года в семье актера Театра имени Е. Б. Вахтангова — Михаила Державина (Захарова). Он вырос в театральной среде в окружении знаменитых «вахтанговцев», включая Рубена Симонова, Николая Охлопкова, Виктора Кольцова.

В 1955 году Державин стал студентом Высшего театрального училища имени Б. В. Щукина. Затем актер работал в «Ленкоме», драмтеатре на Малой Бронной и московском академическом Театре сатиры — последний стал его пристанищем на 50 лет. Там он сыграл множество незабываемых ролей в спектаклях «Обыкновенное чудо», «Маленькие комедии большого дома», «Горе от ума», «Вишневый сад», «Тартюф или обманщик» и десятках других. С 1953 года Державин снимался в фильмах «Аттестат зрелости», «Они были первыми», «Спасти утопающего», «Трое в лодке, не считая собаки» и передачах «Кабачок 13 стульев», «Утренняя почта», «Хочу все знать». В 2017 году Державин выпустил автобиографическую книгу «Я везучий. Вспоминаю, улыбаюсь, немного грущу».

Он скончался 10 января 2018-го на 82-м году жизни от проблем с сердцем.

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Михаил Державин Михаил Державин
Кадр из фильма «После бала» (1961) Кадр из фильма «После бала» (1961)
Михаил Державин и Александр Ширвиндт в сцене из спектакля «Ревизор», 1974 год Михаил Державин и Александр Ширвиндт в сцене из спектакля «Ревизор», 1974 год
Михаил Державин в роли пана Ведущего «Кабачка «13 стульев» Михаил Державин в роли пана Ведущего «Кабачка «13 стульев»
Михаил Державин и Андрей Миронов в спектакле «Мы, нижеподписавшиеся», 1979 год Михаил Державин и Андрей Миронов в спектакле «Мы, нижеподписавшиеся», 1979 год
Михаил Державин и Андрей Миронов в спектакле «Трехгрошовая опера», 1971 год Михаил Державин и Андрей Миронов в спектакле «Трехгрошовая опера», 1971 год
Татьяна Васильева и Михаил Державин в спектакле «Обыкновенное чудо», 1971 год Татьяна Васильева и Михаил Державин в спектакле «Обыкновенное чудо», 1971 год
Актер Михаил Державин и народный артист РСФСР Анатолий Папанов (слева направо) в спектакле по пьесе А. Штейна &laquo;Последний парад&raquo; на сцене Московского академического театра Сатиры, 1968 год Актер Михаил Державин и народный артист РСФСР Анатолий Папанов (слева направо) в спектакле по пьесе А. Штейна &laquo;Последний парад&raquo; на сцене Московского академического театра Сатиры, 1968 год
Александр Ширвиндт и Михаил Державин на церемонии вручения премии &laquo;Ника&raquo;, 1991 год Александр Ширвиндт и Михаил Державин на церемонии вручения премии &laquo;Ника&raquo;, 1991 год
Лия Ахеджакова и Михаил Ширвиндт на премии &laquo;Ника&raquo;, 1992 год Лия Ахеджакова и Михаил Ширвиндт на премии &laquo;Ника&raquo;, 1992 год
Президент России Владимир Путин вручил в Кремле артисту Московского театра сатиры Михаилу Державину орден &laquo;За заслуги перед Отечеством&raquo; четвертой степени, 2006 год Президент России Владимир Путин вручил в Кремле артисту Московского театра сатиры Михаилу Державину орден &laquo;За заслуги перед Отечеством&raquo; четвертой степени, 2006 год
Михаил Державин и Дмитрий Медведев на церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля, 2012 год Михаил Державин и Дмитрий Медведев на церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля, 2012 год
Михаил Державин во время предпремьерного показа музыкального обозрения &laquo;Триумф на Триумфальной&raquo;, которое посвящено 85-летнему юбилею Московского академического театр Сатиры, 2009 год Михаил Державин во время предпремьерного показа музыкального обозрения &laquo;Триумф на Триумфальной&raquo;, которое посвящено 85-летнему юбилею Московского академического театр Сатиры, 2009 год
Михаил Державин перед началом юбилейного вечера, посвященного 75-летию Центрального Дома актера, который прошел в Театре им. Е. Вахтангова, 2012 Михаил Державин перед началом юбилейного вечера, посвященного 75-летию Центрального Дома актера, который прошел в Театре им. Е. Вахтангова, 2012
Михаил Державин с женой Роксаной Бабаян Михаил Державин с женой Роксаной Бабаян
Актёр Михаил Державин на своём юбилейном вечере &laquo;Любимый МихМих! Тебе 80!&raquo; в Театре сатиры, 2016 год Актёр Михаил Державин на своём юбилейном вечере &laquo;Любимый МихМих! Тебе 80!&raquo; в Театре сатиры, 2016 год
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Михаил Державин
Кадр из фильма «После бала» (1961)
Михаил Державин и Александр Ширвиндт в сцене из спектакля «Ревизор», 1974 год
Михаил Державин в роли пана Ведущего «Кабачка «13 стульев»
Михаил Державин и Андрей Миронов в спектакле «Мы, нижеподписавшиеся», 1979 год
Михаил Державин и Андрей Миронов в спектакле «Трехгрошовая опера», 1971 год
Татьяна Васильева и Михаил Державин в спектакле «Обыкновенное чудо», 1971 год
Актер Михаил Державин и народный артист РСФСР Анатолий Папанов (слева направо) в спектакле по пьесе А. Штейна «Последний парад» на сцене Московского академического театра Сатиры, 1968 год
Александр Ширвиндт и Михаил Державин на церемонии вручения премии «Ника», 1991 год
Лия Ахеджакова и Михаил Ширвиндт на премии «Ника», 1992 год
Президент России Владимир Путин вручил в Кремле артисту Московского театра сатиры Михаилу Державину орден «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени, 2006 год
Михаил Державин и Дмитрий Медведев на церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля, 2012 год
Михаил Державин во время предпремьерного показа музыкального обозрения «Триумф на Триумфальной», которое посвящено 85-летнему юбилею Московского академического театр Сатиры, 2009 год
Михаил Державин перед началом юбилейного вечера, посвященного 75-летию Центрального Дома актера, который прошел в Театре им. Е. Вахтангова, 2012
Михаил Державин с женой Роксаной Бабаян
Актёр Михаил Державин на своём юбилейном вечере «Любимый МихМих! Тебе 80!» в Театре сатиры, 2016 год
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