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«Малыш» и еще 10 фильмов великого Чарли Чаплина

Ровно 100 лет назад, в январе 1921 года, в США состоялась премьера фильма «Малыш» — первой полнометражной картины авторства Чарли Чаплина. Именно с нее стартовала история Чаплина-режиссера, до этого он снимал только короткие новеллы.

В фильме Чаплин предстает в образе Бродяги — опять же, в первый раз в полном метре. «Картина с улыбкой, и, возможно, со слезой», — так автор описывал свое творение. Фильм про бедняка с большим сердцем был успешен в прокате, а спустя 90 лет по праву вошел в Национальный реестр фильмов Библиотеки Конгресса США — за «искусное сочетание трогательной драмы, социального комментария и изобретательной комедии». До сих пор помнят и ценят фильм и зрители с критиками — на сайте популярного агрегатора Rotten Tomatoes у «Малыша» редкий рейтинг в 100%.

Наследие Чаплина вообще очень многообразно — он сам снимал свои многочисленные фильмы, играл в них главные роли, писал сценарии и музыку, а также выступал собственным продюсером на личной киностудии. В одной только режиссерской фильмографии мастера более восьмидесяти картин. Полнометражные работы — вроде все того же «Малыша», «Золотой лихорадки», «Цирка» и «Огней большого города», сделали из него настоящую голливудскую звезду; и хотя Чаплину ни разу не удалось выиграть «Оскар» в актерской категории, он стал единственным в истории человеком, которому при жизни вручили две награды за общий вклад в развитие кинематографа.

«Малыш» и ряд других фильмов классика — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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Чарли Чаплин и Джеки Куган в фильме «Малыш» (1921) Чарли Чаплин и Джеки Куган в фильме «Малыш» (1921)
Чарли Чаплин в фильме &laquo;Золотая лихорадка&raquo; (1925) Чарли Чаплин в фильме &laquo;Золотая лихорадка&raquo; (1925)
Чарли Чаплин в фильме &laquo;Великий диктатор» (1940) Чарли Чаплин в фильме &laquo;Великий диктатор» (1940)
Чарли Чаплин и Полетт Годдар в фильме &laquo;Новые времена&raquo; (1936) Чарли Чаплин и Полетт Годдар в фильме &laquo;Новые времена&raquo; (1936)
Кадр из фильма &laquo;Исцеление&raquo; (1917) Кадр из фильма &laquo;Исцеление&raquo; (1917)
Чарли Чаплин и Джеки Куган в фильме «Малыш» (1921) Чарли Чаплин и Джеки Куган в фильме «Малыш» (1921)
Чарли Чаплин в сцене из фильма &laquo;Солнечная сторона&raquo;, 1919 год Чарли Чаплин в сцене из фильма &laquo;Солнечная сторона&raquo;, 1919 год
Бастер Китон и Чарли Чаплин в фильме «Огни рампы» (1952) Бастер Китон и Чарли Чаплин в фильме «Огни рампы» (1952)
Вирджиния Черрилл и Чарли Чапли в фильме &laquo;Огни большого города» (1931) Вирджиния Черрилл и Чарли Чапли в фильме &laquo;Огни большого города» (1931)
Мирна Кеннеди, Чарли Чаплин и Гарри Крокер в фильме «Цирк» (1928) Мирна Кеннеди, Чарли Чаплин и Гарри Крокер в фильме «Цирк» (1928)
Чарли Чаплин в фильме &laquo;Король в Нью-Йорке» (1957) Чарли Чаплин в фильме &laquo;Король в Нью-Йорке» (1957)
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Чарли Чаплин и Джеки Куган в фильме «Малыш» (1921)
Чарли Чаплин в фильме «Золотая лихорадка» (1925)
Чарли Чаплин в фильме «Великий диктатор» (1940)
Чарли Чаплин и Полетт Годдар в фильме «Новые времена» (1936)
Кадр из фильма «Исцеление» (1917)
Чарли Чаплин и Джеки Куган в фильме «Малыш» (1921)
Чарли Чаплин в сцене из фильма «Солнечная сторона», 1919 год
Бастер Китон и Чарли Чаплин в фильме «Огни рампы» (1952)
Вирджиния Черрилл и Чарли Чапли в фильме «Огни большого города» (1931)
Мирна Кеннеди, Чарли Чаплин и Гарри Крокер в фильме «Цирк» (1928)
Чарли Чаплин в фильме «Король в Нью-Йорке» (1957)
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