Терминатор в юбке: Линде Хэмилтон — 65

Актриса Линда Хэмилтон родилась 26 сентября 1956 года в штате Мэриленд, США. С детства будущая Сара Коннор, героиня «Терминатора», увлекалась актерским мастерством, а после школы поехала учиться ремеслу в Нью-Йорк. Там она посещала семинары режиссера Ли Страсберга («Крестный отец 2»). По окончании университета Хэмилтон начала сниматься на телевидении, но в скором времени получила роль во франшизе «Терминатор».

На пике своей карьеры Хэмилтон сыграла в двух фильмах своего мужа режиссера Джеймса Кэмерона — «Терминатор» и в его продолжении «Судный день». Затем актриса покинула франшизу. По прошествии 30 лет Хэмилтон снялась в шестой ленте серии — «Терминатор: Темные судьбы».

Сейчас Линда ведет спокойную жизнь в Новом Орлеане и редко снимается в кино. В январе этого года вышел сериал «Засланец из космоса», где актриса исполнила лишь эпизодическую роль. 26 сентября Хэмилтон исполнилось 65 лет.