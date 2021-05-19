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Полжизни на экране: Лере Кудрявцевой — 50

Лера Кудрявцева родилась 19 мая 1971 года в Усть-Каменогорске в семье научных работников. Свою карьеру телеведущая начинала с подтанцовок и бэк-вокала у знаменитых артистов. До 1995 года Кудрявцева выходила на сцену вместе с Богданом Титомиром, Евгением Осиным и Игорем Сарухановым.

На телевидении Кудрявцева работает с 1995 года. Вела программы «Партийная зона», «МузОбоз» вместе с Отаром Кушанашвили, «Испытание верности». На протяжении 20 лет Кудрявцева работала виджеем «Муз-ТВ». В марте 2020 года она заявила о своем уходе из-за обиды на директора канала Армана Давлетярова. Он не включил телезвезду в список ведущих ежегодной премии, утвердив на ее место певицу и телеведущую Ольгу Бузову. Сейчас Кудрявцева ведет две программы на НТВ — «Звёзды сошлись» и «Секрет на миллион».

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Телеведущая Лера Кудрявцева Телеведущая Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева в юности Лера Кудрявцева в юности
Ведущие Лера Кудрявцева и Андрей Малахов на открытии конкурса &laquo;Новая волна&nbsp;- 2017&raquo; в Сочи Ведущие Лера Кудрявцева и Андрей Малахов на открытии конкурса &laquo;Новая волна&nbsp;- 2017&raquo; в Сочи
В 2008 году Кудрявцева участвовала и победила в шоу «Звездный лед». Она была в паре с Гвендалем Пейзера В 2008 году Кудрявцева участвовала и победила в шоу «Звездный лед». Она была в паре с Гвендалем Пейзера
Лера Кудрявцева в студии ток-шоу «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева в студии ток-шоу «Секрет на миллион»
C 2008 года по 2012 год Лера Кудрявцева встречалась с певцом Сергеем Лазаревым. После расставания они сохранили дружеские отношения C 2008 года по 2012 год Лера Кудрявцева встречалась с певцом Сергеем Лазаревым. После расставания они сохранили дружеские отношения
Телеведущая Лера Кудрявцева и певец Сергей Лазарев в рамках &laquo;Volvo-Недели моды в Москве&raquo;, 2009 год Телеведущая Лера Кудрявцева и певец Сергей Лазарев в рамках &laquo;Volvo-Недели моды в Москве&raquo;, 2009 год
Лера Кудрявцева замужем в третий раз. Ее свадьба с хоккеистом Игорем Макаровым состоялась в 2013 году. 9 августа 2018 у пары родилась дочь Маша Лера Кудрявцева замужем в третий раз. Ее свадьба с хоккеистом Игорем Макаровым состоялась в 2013 году. 9 августа 2018 у пары родилась дочь Маша
Лера Кудрявцева и ее муж хоккеист Игорь Макаров на отдыхе Лера Кудрявцева и ее муж хоккеист Игорь Макаров на отдыхе
Лера Кудрявцева с семьей Лера Кудрявцева с семьей
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Телеведущая Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева в юности
Ведущие Лера Кудрявцева и Андрей Малахов на открытии конкурса «Новая волна - 2017» в Сочи
В 2008 году Кудрявцева участвовала и победила в шоу «Звездный лед». Она была в паре с Гвендалем Пейзера
Лера Кудрявцева в студии ток-шоу «Секрет на миллион»
C 2008 года по 2012 год Лера Кудрявцева встречалась с певцом Сергеем Лазаревым. После расставания они сохранили дружеские отношения
Телеведущая Лера Кудрявцева и певец Сергей Лазарев в рамках «Volvo-Недели моды в Москве», 2009 год
Лера Кудрявцева замужем в третий раз. Ее свадьба с хоккеистом Игорем Макаровым состоялась в 2013 году. 9 августа 2018 у пары родилась дочь Маша
Лера Кудрявцева и ее муж хоккеист Игорь Макаров на отдыхе
Лера Кудрявцева с семьей
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