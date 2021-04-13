На 72-м году жизни скончался солист «золотого состава» ансамбля «Песняры» Леонид Борткевич, об этом сообщил директор коллектива Николай Бабичев. Прощание с артистом пройдет в четверг, 15 апреля, в филармонии Минска.
Солист группы «Песняры под руководством Леонида Борткевича» Вадим Косенко рассказал изданию TUT.BY, что причиной смерти певца стал сахарный диабет.
Подробнее о жизни и карьере Леонида Борткевича, который работал с «Песнярами» с 1970 года, — в материале «Газеты.Ru». Несколько архивных снимков заслуженного артиста БССР — в нашей фотогалерее.