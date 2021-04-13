Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
Фоторепортаж   //   Культура

Умер солист ВИА «Песняры» Леонид Борткевич

На 72-м году жизни скончался солист «золотого состава» ансамбля «Песняры» Леонид Борткевич, об этом сообщил директор коллектива Николай Бабичев. Прощание с артистом пройдет в четверг, 15 апреля, в филармонии Минска.

Солист группы «Песняры под руководством Леонида Борткевича» Вадим Косенко рассказал изданию TUT.BY, что причиной смерти певца стал сахарный диабет.

Подробнее о жизни и карьере Леонида Борткевича, который работал с «Песнярами» с 1970 года, — в материале «Газеты.Ru». Несколько архивных снимков заслуженного артиста БССР — в нашей фотогалерее.

close
Леонид Борткевич в программе «Судьба человека», 2020 год Леонид Борткевич в программе «Судьба человека», 2020 год
Участники ВИА &laquo;Песняры&raquo;: Валерий Дайнеко, руководитель ансамбля Владимир Мулявин, Анатолий Кашепаров, Леонид Борткевич и Вячеслав Михнович, 1977 год Участники ВИА &laquo;Песняры&raquo;: Валерий Дайнеко, руководитель ансамбля Владимир Мулявин, Анатолий Кашепаров, Леонид Борткевич и Вячеслав Михнович, 1977 год
Леонид Борткевич в фильме &laquo;Эта веселая планета&raquo; (1973) Леонид Борткевич в фильме &laquo;Эта веселая планета&raquo; (1973)
Гимнастка Ольга Корбут и солист ансамбля &laquo;Песняры&raquo; Леонид Борткевич во время церемонии бракосочетания, 1978 год Гимнастка Ольга Корбут и солист ансамбля &laquo;Песняры&raquo; Леонид Борткевич во время церемонии бракосочетания, 1978 год
Леонид Борткевич в фильме &laquo;Диск&raquo; (1977) Леонид Борткевич в фильме &laquo;Диск&raquo; (1977)
Солист ВИА &laquo;Песняры&raquo; ?Леонид Борткевич с супругой, гимнасткой Ольгой Корбут, 1987 год Солист ВИА &laquo;Песняры&raquo; ?Леонид Борткевич с супругой, гимнасткой Ольгой Корбут, 1987 год
Гимнастка Ольга Корбут и ее супруг, солист ансамбля &laquo;Песняры&raquo; Леонид Борткевич, 1978 год Гимнастка Ольга Корбут и ее супруг, солист ансамбля &laquo;Песняры&raquo; Леонид Борткевич, 1978 год
Гимнастка Ольга Корбут и ее супруг, солист ансамбля &laquo;Песняры&raquo; Леонидом Борткевичем, 1980 год Гимнастка Ольга Корбут и ее супруг, солист ансамбля &laquo;Песняры&raquo; Леонидом Борткевичем, 1980 год
Участники ВИА &laquo;Песняры&raquo;: Валерий Дайнеко, руководитель ансамбля Владимир Мулявин, Анатолий Кашепаров, Леонид Борткевич и Вячеслав Михнович, 1977 год Участники ВИА &laquo;Песняры&raquo;: Валерий Дайнеко, руководитель ансамбля Владимир Мулявин, Анатолий Кашепаров, Леонид Борткевич и Вячеслав Михнович, 1977 год
Гимнастка Ольга Корбут и ее супруг, солист ансамбля &laquo;Песняры&raquo; Леонид Борткевич, с первенцем, 1979 год Гимнастка Ольга Корбут и ее супруг, солист ансамбля &laquo;Песняры&raquo; Леонид Борткевич, с первенцем, 1979 год
Леонид Борткевич на мемориальном концерте группы &laquo;Песняры&raquo;, посвященном годовщине смерти руководителя ансамбля Владимира Мулявина, 2004 год Леонид Борткевич на мемориальном концерте группы &laquo;Песняры&raquo;, посвященном годовщине смерти руководителя ансамбля Владимира Мулявина, 2004 год
Леонид Борткевич во время выступления «Песняров» в Витебске, 2019 год Леонид Борткевич во время выступления «Песняров» в Витебске, 2019 год
Все фоторепортажи К первому кадру
Угасшая звезда: жизнь и смерть Гийома Депардье
Угасшая звезда: жизнь и смерть Гийома Депардье
Умер принц Филипп, муж королевы Елизаветы II
Умер принц Филипп, муж королевы Елизаветы II
Пожар на
Пожар на "Невской мануфактуре" в Петербурге
От «Санта-Барбары» до «Карточного домика»: Робин Райт — 55
От «Санта-Барбары» до «Карточного домика»: Робин Райт — 55
Леонид Борткевич в программе «Судьба человека», 2020 год
Участники ВИА «Песняры»: Валерий Дайнеко, руководитель ансамбля Владимир Мулявин, Анатолий Кашепаров, Леонид Борткевич и Вячеслав Михнович, 1977 год
Леонид Борткевич в фильме «Эта веселая планета» (1973)
Гимнастка Ольга Корбут и солист ансамбля «Песняры» Леонид Борткевич во время церемонии бракосочетания, 1978 год
Леонид Борткевич в фильме «Диск» (1977)
Солист ВИА «Песняры» ?Леонид Борткевич с супругой, гимнасткой Ольгой Корбут, 1987 год
Гимнастка Ольга Корбут и ее супруг, солист ансамбля «Песняры» Леонид Борткевич, 1978 год
Гимнастка Ольга Корбут и ее супруг, солист ансамбля «Песняры» Леонидом Борткевичем, 1980 год
Участники ВИА «Песняры»: Валерий Дайнеко, руководитель ансамбля Владимир Мулявин, Анатолий Кашепаров, Леонид Борткевич и Вячеслав Михнович, 1977 год
Гимнастка Ольга Корбут и ее супруг, солист ансамбля «Песняры» Леонид Борткевич, с первенцем, 1979 год
Леонид Борткевич на мемориальном концерте группы «Песняры», посвященном годовщине смерти руководителя ансамбля Владимира Мулявина, 2004 год
Леонид Борткевич во время выступления «Песняров» в Витебске, 2019 год
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Культура /
Последний Крестный отец: 65 лет Энди Гарсиа
Последний Крестный отец: 65 лет Энди Гарсиа
11
Культура /
Яркая карьера и борьба с раком: Шеннен Доэрти — 50
Яркая карьера и борьба с раком: Шеннен Доэрти — 50
10
Культура /
Константин, «Кредо ассасина» и Шекспировская труппа: Мэтту Райану — 40
Константин, «Кредо ассасина» и Шекспировская труппа: Мэтту Райану — 40
10
Культура /
Любовник транссексуала, Курт Кобейн и другие роли Майкла Питта
Любовник транссексуала, Курт Кобейн и другие роли Майкла Питта
14
Культура /
Умер рэпер DMX
Умер рэпер DMX
12
Культура /
Главные фильмы великого Сидни Люмета
Главные фильмы великого Сидни Люмета
11
Культура /
«Секс в большом городе» и не только: Синтии Никсон — 55
«Секс в большом городе» и не только: Синтии Никсон — 55
10
Культура /
От «Санта-Барбары» до «Карточного домика»: Робин Райт — 55
От «Санта-Барбары» до «Карточного домика»: Робин Райт — 55
13
Культура /
Угасшая звезда: жизнь и смерть Гийома Депардье
Угасшая звезда: жизнь и смерть Гийома Депардье
10
Все фоторепортажи