Умерла актриса Кира Крейлис-Петрова
На 90-м году жизни скончалась советская и российская актриса театра и кино Кира Крейлис-Петрова. Об этом сообщается на сайте Александринского театра, где она проработала около 30 лет.
Кира Крейлис-Петрова родилась в Ленинграде в 1931 году, ребенком пережила блокаду. После школы решила стать актрисой и поступила в Школу-студию МХАТ, где училась на одном курсе с Галиной Волчек, Петром Фоменко и Игорем Квашой.
В театре артистка начала работать в 1955 году, спустя два года дебютировала на киноэкране. Всего в ее фильмографии несколько десятков ролей — в том числе в таких фильмах как «Ссора в Лукашах», «Трое в лодке, не считая собаки» и «Подсудимый». В девяностых и нулевых она снималась в телесериалах — в основном, в эпизодических ролях. Ее можно было увидеть в «Улицах разбитых фонарей», «Вовочке» и «Кухне».
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