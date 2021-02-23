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От «На игле» до «Гарри Поттера»: Келли Макдональд - 45

Шотландская актриса Келли Макдональд родилась в 23 февраля 1976 года в Глазго. Родители развелись, когда она была еще ребенком. В возрасте пяти лет вместе с матерью и братом она переехала в Абердин. Еще в школьные годы она участвовала в театральных постановках и уже в 17 лет попробовала поступить на курсы актерского мастерства.

После дебюта в большом кино благодаря роли в фильме Дэнни Бойла «На игле» 1996 года Макдональд стала пользоваться востребованность сначала в английской киноиндустрии, а затем и в США. Среди режиссеров, с которыми она работала — Роберт Олтмен, Грегг Араки, братья Коэн и Мартин Скорсезе.

Лучшие роли Келли Макдональд — в фотогалерее «Газеты.Ru»

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После окончания школы Келли Макдональд устроилась работать в Глазго. Параллельно она стала следить за объявлениями об актерских прослушиваниях. Она впервые появилась на экране в эпизодической роли в сериале «Второй экран», однако широкая популярность пришла к ней после выхода фильма «На игле» (на фото) в 1996 году. После окончания школы Келли Макдональд устроилась работать в Глазго. Параллельно она стала следить за объявлениями об актерских прослушиваниях. Она впервые появилась на экране в эпизодической роли в сериале «Второй экран», однако широкая популярность пришла к ней после выхода фильма «На игле» (на фото) в 1996 году.
К концу девяностых Макдональд снялась в исторической драме «Елизавета» вместе с Джеффри Рашем и Кейт Бланшетт, биографическом фильме «Моя веселая жизнь» с Колином Фёртом и в комедии «Голоса» вместе с Дэниелом Крейгом. На фото: кадр из фильма «Голоса» (2000) К концу девяностых Макдональд снялась в исторической драме «Елизавета» вместе с Джеффри Рашем и Кейт Бланшетт, биографическом фильме «Моя веселая жизнь» с Колином Фёртом и в комедии «Голоса» вместе с Дэниелом Крейгом. На фото: кадр из фильма «Голоса» (2000)
В 2003 году на экраны вышел фильм «Разрыв», где она сыграла вместе с Колином Фарреллом. В тот же год Макдональд вышла замуж за бас-гитариста группы Travis Дугласа Пейна. В браке она родила двух сыновей. В 2017 году Макдональд и Пейн решили разойтись. На фото: кадр из фильма «Разрыв» (2003) В 2003 году на экраны вышел фильм «Разрыв», где она сыграла вместе с Колином Фарреллом. В тот же год Макдональд вышла замуж за бас-гитариста группы Travis Дугласа Пейна. В браке она родила двух сыновей. В 2017 году Макдональд и Пейн решили разойтись. На фото: кадр из фильма «Разрыв» (2003)
Одним из самых громких проектов с ее участием стал триллер братьев Коэн «Старикам здесь не место». Фильм завоевал четыре «Оскара», а Макдональд впервые побывала на Каннском кинофестивале, где прошла премьера. «Я никогда не испытывала ничего подобного! Я была на церемонии «Золотого глобуса», но я не испытывала раньше истерику на красной ковровой дорожке. На «Золотом глобусе» буквально никто не хотел меня фотографировать!.. А в Каннах в этот вечер фильм наделал шума, мы вышли на красную дорожку и люди просто сошли с ума», &mdash; вспоминала она. На фото: кадр из фильма «Старикам тут не место» (2007) Одним из самых громких проектов с ее участием стал триллер братьев Коэн «Старикам здесь не место». Фильм завоевал четыре «Оскара», а Макдональд впервые побывала на Каннском кинофестивале, где прошла премьера. «Я никогда не испытывала ничего подобного! Я была на церемонии «Золотого глобуса», но я не испытывала раньше истерику на красной ковровой дорожке. На «Золотом глобусе» буквально никто не хотел меня фотографировать!.. А в Каннах в этот вечер фильм наделал шума, мы вышли на красную дорожку и люди просто сошли с ума», &mdash; вспоминала она. На фото: кадр из фильма «Старикам тут не место» (2007)
В 2010 году Макдональд впервые прошла кастинг для съемок в американском телепроекте. Ей досталась одна из главных ролей в сериале «Подпольная империя» телеканала HBO, продюсером которого выступил Мартин Скорсезе. В 2010 году Макдональд впервые прошла кастинг для съемок в американском телепроекте. Ей досталась одна из главных ролей в сериале «Подпольная империя» телеканала HBO, продюсером которого выступил Мартин Скорсезе.
Макдональд сыграла одну из основательниц школы чародейства и волшебства Хогвартс Елену Когтевран во второй части фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти». После съемок она взяла большой перерыв и почти не появлялась в крупных проектах на протяжении пять лет. Макдональд сыграла одну из основательниц школы чародейства и волшебства Хогвартс Елену Когтевран во второй части фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти». После съемок она взяла большой перерыв и почти не появлялась в крупных проектах на протяжении пять лет.
В 2016 году, после перерыва в несколько лет, Макдональд (на фото справа) снялась в заключительном эпизоде третьего сезона сериала «Черное зеркало». Серия с ее участием была выдержана в стиле «скандинавских нуаров», где главную роль в расследовании дела играет женщина-детектив. В 2016 году, после перерыва в несколько лет, Макдональд (на фото справа) снялась в заключительном эпизоде третьего сезона сериала «Черное зеркало». Серия с ее участием была выдержана в стиле «скандинавских нуаров», где главную роль в расследовании дела играет женщина-детектив.
В биографическом фильме о детстве писателя Алана Милна «Прощай, Кристофер Робин» 2017 года Макдональд исполнила роль няни Кристофера Робина. В биографическом фильме о детстве писателя Алана Милна «Прощай, Кристофер Робин» 2017 года Макдональд исполнила роль няни Кристофера Робина.
В 2019 году на экраны вышел шотландский мини-сериал «Жертва», где Макдональд сыграла главную роль &ndash; женщины, которая пытается узнать правду об убийстве своего сына, которое произошло 14 лет назад. В 2019 году на экраны вышел шотландский мини-сериал «Жертва», где Макдональд сыграла главную роль &ndash; женщины, которая пытается узнать правду об убийстве своего сына, которое произошло 14 лет назад.
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После окончания школы Келли Макдональд устроилась работать в Глазго. Параллельно она стала следить за объявлениями об актерских прослушиваниях. Она впервые появилась на экране в эпизодической роли в сериале «Второй экран», однако широкая популярность пришла к ней после выхода фильма «На игле» (на фото) в 1996 году.
К концу девяностых Макдональд снялась в исторической драме «Елизавета» вместе с Джеффри Рашем и Кейт Бланшетт, биографическом фильме «Моя веселая жизнь» с Колином Фёртом и в комедии «Голоса» вместе с Дэниелом Крейгом. На фото: кадр из фильма «Голоса» (2000)
В 2003 году на экраны вышел фильм «Разрыв», где она сыграла вместе с Колином Фарреллом. В тот же год Макдональд вышла замуж за бас-гитариста группы Travis Дугласа Пейна. В браке она родила двух сыновей. В 2017 году Макдональд и Пейн решили разойтись. На фото: кадр из фильма «Разрыв» (2003)
Одним из самых громких проектов с ее участием стал триллер братьев Коэн «Старикам здесь не место». Фильм завоевал четыре «Оскара», а Макдональд впервые побывала на Каннском кинофестивале, где прошла премьера. «Я никогда не испытывала ничего подобного! Я была на церемонии «Золотого глобуса», но я не испытывала раньше истерику на красной ковровой дорожке. На «Золотом глобусе» буквально никто не хотел меня фотографировать!.. А в Каннах в этот вечер фильм наделал шума, мы вышли на красную дорожку и люди просто сошли с ума», — вспоминала она. На фото: кадр из фильма «Старикам тут не место» (2007)
В 2010 году Макдональд впервые прошла кастинг для съемок в американском телепроекте. Ей досталась одна из главных ролей в сериале «Подпольная империя» телеканала HBO, продюсером которого выступил Мартин Скорсезе.
Макдональд сыграла одну из основательниц школы чародейства и волшебства Хогвартс Елену Когтевран во второй части фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти». После съемок она взяла большой перерыв и почти не появлялась в крупных проектах на протяжении пять лет.
В 2016 году, после перерыва в несколько лет, Макдональд (на фото справа) снялась в заключительном эпизоде третьего сезона сериала «Черное зеркало». Серия с ее участием была выдержана в стиле «скандинавских нуаров», где главную роль в расследовании дела играет женщина-детектив.
В биографическом фильме о детстве писателя Алана Милна «Прощай, Кристофер Робин» 2017 года Макдональд исполнила роль няни Кристофера Робина.
В 2019 году на экраны вышел шотландский мини-сериал «Жертва», где Макдональд сыграла главную роль – женщины, которая пытается узнать правду об убийстве своего сына, которое произошло 14 лет назад.
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