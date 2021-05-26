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Как Пересильд и Шипенко готовятся к съемкам в космосе

Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд приступили к подготовке к полету на МКС для съемок художественного фильма «Вызов». Старт экспедиции на Международную космическую станцию запланирован на 5 октября 2021 года и будет осуществлен с космодрома Байконур на корабле «Союз МС-19». Первый художественный фильм в космосе снимут госкорпорация «Роскосмос», Первый канал и студия Yellow, Black and White.

Как Пересильд и Шипенко готовятся к полету в космос — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко во время тренировки на тренажере ТДК-7СТ4 перед полетом на МКС в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, 26 мая 2021 года Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко во время тренировки на тренажере ТДК-7СТ4 перед полетом на МКС в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, 26 мая 2021 года
Актриса Юлия Пересильд (в центре на экране) и режиссер Клим Шипенко (второй слева на экране) во время тренировки на тренажере ТДК-7СТ4 и ТДК-7СТ3 перед полетом на МКС в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, 26 мая 2021 года Актриса Юлия Пересильд (в центре на экране) и режиссер Клим Шипенко (второй слева на экране) во время тренировки на тренажере ТДК-7СТ4 и ТДК-7СТ3 перед полетом на МКС в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, 26 мая 2021 года
Актриса Юлия Пересильд во время обучения съемке на фотоаппаратуру в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, 26 мая 2021 года Актриса Юлия Пересильд во время обучения съемке на фотоаппаратуру в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, 26 мая 2021 года
Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, 26 мая 2021 года Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, 26 мая 2021 года
Во время подготовки к полету Юлия Пересильд была замечена с устройством нагревания табака. Летчик-космонавт, герой России Михаил Корниенко <a href="https://www.gazeta.ru/culture/news/2021/05/26/n_16025168.shtml"><b>прокомментировал</b></a> привычку актрисы и сказал, что лично знает космонавтов, которые курят: «Когда человек курит &mdash; это вообще плохо. А для космоса это вдвойне плохо. Но если ее врачи допустили, то какое-никакое здоровье у нее есть.» Во время подготовки к полету Юлия Пересильд была замечена с устройством нагревания табака. Летчик-космонавт, герой России Михаил Корниенко <a href="https://www.gazeta.ru/culture/news/2021/05/26/n_16025168.shtml"><b>прокомментировал</b></a> привычку актрисы и сказал, что лично знает космонавтов, которые курят: «Когда человек курит &mdash; это вообще плохо. А для космоса это вдвойне плохо. Но если ее врачи допустили, то какое-никакое здоровье у нее есть.»
Члены дублирующего экипажа оператор Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, 26 мая 2021 года Члены дублирующего экипажа оператор Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, 26 мая 2021 года
Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, 26 мая 2021 года Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, 26 мая 2021 года
Актриса Юлия Пересильд во время тренировки на тренажере ТДК-7СТ4 перед полетом на МКС в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, 26 мая 2021 года Актриса Юлия Пересильд во время тренировки на тренажере ТДК-7СТ4 перед полетом на МКС в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, 26 мая 2021 года
Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко перед началом подготовки к полету на Международную космическую станцию (МКС) для съемок фильма &laquo;Вызов&raquo; в Звездном городке, 26 мая 2021 года Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко перед началом подготовки к полету на Международную космическую станцию (МКС) для съемок фильма &laquo;Вызов&raquo; в Звездном городке, 26 мая 2021 года
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Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко во время тренировки на тренажере ТДК-7СТ4 перед полетом на МКС в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, 26 мая 2021 года
Актриса Юлия Пересильд (в центре на экране) и режиссер Клим Шипенко (второй слева на экране) во время тренировки на тренажере ТДК-7СТ4 и ТДК-7СТ3 перед полетом на МКС в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, 26 мая 2021 года
Актриса Юлия Пересильд во время обучения съемке на фотоаппаратуру в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, 26 мая 2021 года
Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, 26 мая 2021 года
Во время подготовки к полету Юлия Пересильд была замечена с устройством нагревания табака. Летчик-космонавт, герой России Михаил Корниенко <a href=прокомментировал привычку актрисы и сказал, что лично знает космонавтов, которые курят: «Когда человек курит — это вообще плохо. А для космоса это вдвойне плохо. Но если ее врачи допустили, то какое-никакое здоровье у нее есть.»" class="item-image" data-item="4" >
Члены дублирующего экипажа оператор Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, 26 мая 2021 года
Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, 26 мая 2021 года
Актриса Юлия Пересильд во время тренировки на тренажере ТДК-7СТ4 перед полетом на МКС в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, 26 мая 2021 года
Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко перед началом подготовки к полету на Международную космическую станцию (МКС) для съемок фильма «Вызов» в Звездном городке, 26 мая 2021 года
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