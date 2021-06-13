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Как изменились сестры Олсен

13 июня знаменитым близняшкам Мэри-Кейт и Эшли Олсен исполняется 35 лет. «Газета.Ru» рассказывает, как им удалось покорить Голливуд и как сложилась их дальнейшая судьба.

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Мэри-Кейт и Эшли Олсен в 1999-м и 2019-м годах Мэри-Кейт и Эшли Олсен в 1999-м и 2019-м годах
Мэри-Кейт и Эшли родились и выросли в Лос-Анджелесе в семье банкира и балерины. Свою первую роль они получили в шесть месяцев. Это был сериал &laquo;Полный дом&raquo;, в котором они снимались в течение восьми лет. Поначалу их даже подписывали как Мэри Кейт Эшли Олсен, потому что сестры играли одного персонажа Мэри-Кейт и Эшли родились и выросли в Лос-Анджелесе в семье банкира и балерины. Свою первую роль они получили в шесть месяцев. Это был сериал &laquo;Полный дом&raquo;, в котором они снимались в течение восьми лет. Поначалу их даже подписывали как Мэри Кейт Эшли Олсен, потому что сестры играли одного персонажа
В 1995 году обаятельные сестрички снялись в фильме «Двое: я и моя тень». В ленте режиссера Энди Теннанта компанию актрисам составили Стив Гуттенберг и Керсти Элли В 1995 году обаятельные сестрички снялись в фильме «Двое: я и моя тень». В ленте режиссера Энди Теннанта компанию актрисам составили Стив Гуттенберг и Керсти Элли
Образ близняшек стал крайне узнаваем, и вскоре их отец основал компанию Dualstar. Уже в шесть лет Олсен стали самыми молодыми продюсерами в истории. А к 10 годам сколотили целое состояние, заработав первый миллион. <br>На фото: сестры Олсен в Линкольн центре в Нью-Йорке, 1998 год Образ близняшек стал крайне узнаваем, и вскоре их отец основал компанию Dualstar. Уже в шесть лет Олсен стали самыми молодыми продюсерами в истории. А к 10 годам сколотили целое состояние, заработав первый миллион. <br>На фото: сестры Олсен в Линкольн центре в Нью-Йорке, 1998 год
Сестры Олсен в телефильме &laquo;Меняемся воротами&raquo; (1999) Сестры Олсен в телефильме &laquo;Меняемся воротами&raquo; (1999)
Все резко изменилось в 2004 году, когда вышел фильм “Мгновения Нью-Йорка”. Он стал первой крупной неудачей и последней совместной картиной близняшек Все резко изменилось в 2004 году, когда вышел фильм “Мгновения Нью-Йорка”. Он стал первой крупной неудачей и последней совместной картиной близняшек
После съемок в провалившейся в прокате ленте Олсен переехали в Нью-Йорк, где поступили в университет и получили полный контроль над компанией Dualstar. Правда, обеих почти сразу отчислили &mdash; бизнес оказался интереснее учебы. <br>На фото: сестры Олсен на автограф-сессии в поддержку своей книги &laquo;Влияние&raquo; в Нью-Йорке, 2008 год После съемок в провалившейся в прокате ленте Олсен переехали в Нью-Йорк, где поступили в университет и получили полный контроль над компанией Dualstar. Правда, обеих почти сразу отчислили &mdash; бизнес оказался интереснее учебы. <br>На фото: сестры Олсен на автограф-сессии в поддержку своей книги &laquo;Влияние&raquo; в Нью-Йорке, 2008 год
Сольная карьера у Олсен толком не сложилась (в отличие от дизайнерской). Эшли так и не снялась в главной роли ни в одном фильме после “Мгновений Нью-Йорка”, а Мэри-Кейт поучаствовала всего в четырех проектах за прошедшие 12 лет Сольная карьера у Олсен толком не сложилась (в отличие от дизайнерской). Эшли так и не снялась в главной роли ни в одном фильме после “Мгновений Нью-Йорка”, а Мэри-Кейт поучаствовала всего в четырех проектах за прошедшие 12 лет
В 2006 году Олсен решили отказаться от статуса тусовщиц и любимиц папарацци, уйти в тень и заняться тем, что им всегда было действительно интересно, &mdash; дизайном одежды. Этим они обе заняты до сих пор В 2006 году Олсен решили отказаться от статуса тусовщиц и любимиц папарацци, уйти в тень и заняться тем, что им всегда было действительно интересно, &mdash; дизайном одежды. Этим они обе заняты до сих пор
История бренда The Row началась в 2006 году, когда сестры еще учились в колледже. По словам Эшли, они хотели создать простую белую футболку правильного кроя из качественных материалов, которой так не хватало во времена велюровых костюмов и бриллиантов История бренда The Row началась в 2006 году, когда сестры еще учились в колледже. По словам Эшли, они хотели создать простую белую футболку правильного кроя из качественных материалов, которой так не хватало во времена велюровых костюмов и бриллиантов
В 2020 году Мэри-Кейт оказалась в центре скандальной хроники из-за развода с банкиром Оливье Саркози (на фото). Их брак продлился пять лет. Недавно одну из сестер заметили в компании нового ухажера &mdash; бизнесмена Джона Купера В 2020 году Мэри-Кейт оказалась в центре скандальной хроники из-за развода с банкиром Оливье Саркози (на фото). Их брак продлился пять лет. Недавно одну из сестер заметили в компании нового ухажера &mdash; бизнесмена Джона Купера
Американский совет дизайнеров CFDA трижды называл сестер Олсен лучшими дизайнерами года. По данным СМИ, бренд, который продает вещи в среднем за $1000, зарабатывает от $100 до $200 млн в год. <br>На фото: сестры Олсен на ежегодном благотворительном балу Метрополитен-музея в 2017 году Американский совет дизайнеров CFDA трижды называл сестер Олсен лучшими дизайнерами года. По данным СМИ, бренд, который продает вещи в среднем за $1000, зарабатывает от $100 до $200 млн в год. <br>На фото: сестры Олсен на ежегодном благотворительном балу Метрополитен-музея в 2017 году
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Мэри-Кейт и Эшли Олсен в 1999-м и 2019-м годах
Мэри-Кейт и Эшли родились и выросли в Лос-Анджелесе в семье банкира и балерины. Свою первую роль они получили в шесть месяцев. Это был сериал «Полный дом», в котором они снимались в течение восьми лет. Поначалу их даже подписывали как Мэри Кейт Эшли Олсен, потому что сестры играли одного персонажа
В 1995 году обаятельные сестрички снялись в фильме «Двое: я и моя тень». В ленте режиссера Энди Теннанта компанию актрисам составили Стив Гуттенберг и Керсти Элли
Образ близняшек стал крайне узнаваем, и вскоре их отец основал компанию Dualstar. Уже в шесть лет Олсен стали самыми молодыми продюсерами в истории. А к 10 годам сколотили целое состояние, заработав первый миллион. <br>На фото: сестры Олсен в Линкольн центре в Нью-Йорке, 1998 год
Сестры Олсен в телефильме «Меняемся воротами» (1999)
Все резко изменилось в 2004 году, когда вышел фильм “Мгновения Нью-Йорка”. Он стал первой крупной неудачей и последней совместной картиной близняшек
После съемок в провалившейся в прокате ленте Олсен переехали в Нью-Йорк, где поступили в университет и получили полный контроль над компанией Dualstar. Правда, обеих почти сразу отчислили — бизнес оказался интереснее учебы. <br>На фото: сестры Олсен на автограф-сессии в поддержку своей книги «Влияние» в Нью-Йорке, 2008 год
Сольная карьера у Олсен толком не сложилась (в отличие от дизайнерской). Эшли так и не снялась в главной роли ни в одном фильме после “Мгновений Нью-Йорка”, а Мэри-Кейт поучаствовала всего в четырех проектах за прошедшие 12 лет
В 2006 году Олсен решили отказаться от статуса тусовщиц и любимиц папарацци, уйти в тень и заняться тем, что им всегда было действительно интересно, — дизайном одежды. Этим они обе заняты до сих пор
История бренда The Row началась в 2006 году, когда сестры еще учились в колледже. По словам Эшли, они хотели создать простую белую футболку правильного кроя из качественных материалов, которой так не хватало во времена велюровых костюмов и бриллиантов
В 2020 году Мэри-Кейт оказалась в центре скандальной хроники из-за развода с банкиром Оливье Саркози (на фото). Их брак продлился пять лет. Недавно одну из сестер заметили в компании нового ухажера — бизнесмена Джона Купера
Американский совет дизайнеров CFDA трижды называл сестер Олсен лучшими дизайнерами года. По данным СМИ, бренд, который продает вещи в среднем за $1000, зарабатывает от $100 до $200 млн в год. <br>На фото: сестры Олсен на ежегодном благотворительном балу Метрополитен-музея в 2017 году
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