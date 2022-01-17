Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Начало конфликта с мужчиной, угрожавшим «бить русских», попало... 14:47
На Украине рассказали, как сдерживают «агрессию России» 14:40
«Локомотив» ответил на обвинения Зе Луиша, который заявил, что клуб его... 14:40
Следователи опубликовали преступную «схему» Порошенко 14:38
В Роспотребнадзоре не исключили изменение расписания ОГЭ и ЕГЭ 14:35
В Хабаровском крае поезд сбил амурского тигра 14:30
Филатов — об Овечкине: мы сейчас наблюдаем за легендой, настоящей машиной... 14:30
«Газпром» не стал бронировать доптранзит газа через Украину 14:28
Синоптик прояснил ситуацию с крещенскими морозами в России 14:27
Российские автокомпании рассказали, как на них сказались протесты в Казахстане 14:25
Фото

Защитник животных и похититель Рождества: Джиму Керри – 60

17 января Джиму Керри исполнилось 60 лет. Актер родился в Канаде и свою карьеру начинал как стендап-комик. Впоследствии именно комедийные образы в «Маске», «Эйсе Вентуре», «Гринче» и других проектах принесли ему всемирную известность, а сами персонажи стали заметной частью поп-культуры. При этом отлично удаются артисту и драматические роли, которые он, в частности, исполнил в «Шоу Трумана» и «Вечном сиянии чистого разума».

В юбилей Джима Керри «Газета.Ru» вспоминает его самые яркие кинообразы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Клан изгнали: три зятя и племянник Назарбаева покинули свои посты
Племянник Назарбаева Самат Абиш уволен с поста первого зампреда КНБ Казахстана
«Украине нужен Порох!». Как Порошенко встретили в Киеве
Порошенко после возвращения на Украину опять проигнорировал повестку в суд
Как беспорядки в Казахстане ударили по автопрому России
Российские автокомпании оценили потери от кризиса в Казахстане
Следователь упал, пытаясь вручить повестку Порошенко
Минздрав Австралии: признание «Спутника V» не открывает границы для всех желающих
Угрожавший «бить русских» уроженец Дагестана извинился
Ученые заявили о возможном влиянии COVID-19 во время беременности на IQ ребенка
Новости и материалы
Начало конфликта с мужчиной, угрожавшим «бить русских», попало на видео
На Украине рассказали, как сдерживают «агрессию России»
«Локомотив» ответил на обвинения Зе Луиша, который заявил, что клуб его бросил
Следователи опубликовали преступную «схему» Порошенко
В Роспотребнадзоре не исключили изменение расписания ОГЭ и ЕГЭ
В Хабаровском крае поезд сбил амурского тигра
Филатов — об Овечкине: мы сейчас наблюдаем за легендой, настоящей машиной, роботом
«Газпром» не стал бронировать доптранзит газа через Украину
Синоптик прояснил ситуацию с крещенскими морозами в России
Российские автокомпании рассказали, как на них сказались протесты в Казахстане
Лавров заявил, что Россия и Китай не дружат «против Запада»
Facebook восстановил доступ к странице делегации РФ на переговорах в Вене по безопасности
Биологи выяснили, как нарушение циркадных ритмов вредит сердцу
Ярошенко: если биатлонная «семья» топит своих, на фиг такую «семью»
Путин и Хан обсудили распространение коронавируса
Леониду Куравлеву стало лучше в реанимации
Ярошенко: до болезни Латыпова я не считал Логинова нашим фаворитом на ОИ
Германия планирует обсудить в Киеве поставки оружия на Украину
Все новости
Как не стать жертвой новой аферы с пенсиями
Мошенники придумали новую схему c расчетом пенсий
«Дрожь американских адмиралов». Как Россия ответит на учения НАТО в Норвегии
Учения НАТО Cold Response 2022 пройдут под прицелом «Цирконов»
Преступники на белом Mercedes. Что известно об ограблении вдовы Градского
Вдова Градского лишилась 100 млн рублей в результате разбойного нападения
Местный, нищий, больной. В Австралии нашли бесхозную челюсть
Черная челюсть, найденная на пляже, поставила в тупик австралийскую полицию
«Протестующие звонят мне»: беглый банкир Аблязов заявил, что управлял протестами в Казахстане
Бывший министр энергетики Казахстана рассказал, что призывал народ продолжить бунтовать
Беспечность или саботаж? Почему Скотт проиграл полярную гонку Амундсену
110 лет назад капитан Скотт вторым достиг Южного полюса, уступив Амундсену
Умер актер Иван Рудаков
Последствия непредсказуемы: Гинцбург объяснил, в чем опасность «живой вакцины»
Гинцбург предупредил о смертельной опасности «омикрона» в качестве «живой вакцины»
Звезда «Кухни» и «Медиума». Как актер Иван Рудаков победил депрессию, но не коронавирус
В Москве от последствий COVID-19 умер актер Иван Рудаков
Ракеты у берегов. Как российские дипломаты убеждают американцев на переговорах
NYT: дипломаты РФ намекали на размещение ядерных ракет у границ США
149 человек погибли, 7 оружейных разграблено. Итоги беспорядков в Алма-Ате в цифрах
В полиции Алма-Аты назвали число жертв беспорядков среди силовиков
«А как же свобода слова?» Facebook заблокировала страницу делегации РФ
РКН потребовал снять ограничения со страницы российской делегации в Facebook
Скандал с Клавой Кокой и Бузовой, помолвка Меган Фокс и MGK, «Елки-8» и плагиат
Новости культуры и шоу-бизнеса за неделю
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть