Защитник животных и похититель Рождества: Джиму Керри – 60

17 января Джиму Керри исполнилось 60 лет. Актер родился в Канаде и свою карьеру начинал как стендап-комик. Впоследствии именно комедийные образы в «Маске», «Эйсе Вентуре», «Гринче» и других проектах принесли ему всемирную известность, а сами персонажи стали заметной частью поп-культуры. При этом отлично удаются артисту и драматические роли, которые он, в частности, исполнил в «Шоу Трумана» и «Вечном сиянии чистого разума».

В юбилей Джима Керри «Газета.Ru» вспоминает его самые яркие кинообразы.