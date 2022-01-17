17 января 2022, 14:25
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Защитник животных и похититель Рождества: Джиму Керри – 60
17 января Джиму Керри исполнилось 60 лет. Актер родился в Канаде и свою карьеру начинал как стендап-комик. Впоследствии именно комедийные образы в «Маске», «Эйсе Вентуре», «Гринче» и других проектах принесли ему всемирную известность, а сами персонажи стали заметной частью поп-культуры. При этом отлично удаются артисту и драматические роли, которые он, в частности, исполнил в «Шоу Трумана» и «Вечном сиянии чистого разума».
В юбилей Джима Керри «Газета.Ru» вспоминает его самые яркие кинообразы.
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«Эйс Вентура: Розыск домашних животных», реж. Том Шедьяк (1993, 1995)
Роль частного детектива Эйса Вентуры, занимающегося розыском пропавших животных, стала поворотной в карьере Джима Керри – хотя еще до нее актер успел сняться более чем в 15 фильмах, включая драму «Пегги Сью выходит замуж» Фрэнсиса Копполы. Продюсеры изначально не верили в успех комедии, но актер настолько убедительно выглядел в образе обаятельного сыщика-чудака, что удостоился не только признания зрителей, но и первой номинации MTV Awards за лучшую комедийную роль. Впоследствии Керри повторил успех в сиквеле «Эйс Вентура 2: Когда зовет природа».
«Тупой и еще тупее», реж. Питер Фаррелли (1994, 2014)
Успех Керри как выдающегося комедийного актера закрепила роль в роуд-муви «Тупой и еще тупее» братьев Фаррелли, где он предстал в ярком дуэте с Джеффом Дэниелсом. Вместе они сыграли пару взрослых оболтусов, которые из добрых намерений преследуют обворожительную незнакомку, оставившую в аэропорту чемоданчик. Правда, герои не подозревают, что содержимое багажа предназначалось бандитам в качестве выкупа ее мужа. Во второй части комедии герой Керри отправляется на поиски донорской почки для своего якобы умирающего друга.
«Маска», реж. Чак Рассел (1994)
Еще одной визитной карточкой Керри стал образ клерка-неудачника Стенли Ипкиса, который преображается до неузнаваемости после того, как к нему в руки случайно попадает таинственный артефакт – маска скандинавского бога-трикстера Локи. В новом облике ему удается не только расправиться с обидчиками и злодеями, но и завоевать любовь прекрасной дамы (Кэмерон Диас).
«Бэтмен навсегда», реж. Тим Бертон (1995)
В роли экстравагантного антагониста Загадочника Керри предстал в супергеройском боевике «Бэтмен навсегда» Джоэла Шумахера. По сюжету он объединяется с Двуликим, чтобы отомстить своему обидчику Бэтмену, который отверг его изобретение. Помимо Керри, в проекте снялись такие звезды, как Вэл Килмер, Николь Кидман, Томми Ли Джонс и Дрю Бэрримор.
«Лжец, лжец», реж. Том Шедьяк (1997)
Другой успешной работой Керри стала роль завравшегося адвоката Флэтчера, который по стечению обстоятельств вынужден говорить только правду. Ради участия в проекте актеру пришлось отказаться от съемок в фильме «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба».
«Шоу Трумана», реж. Питер Уир (1998)
Зарекомендовав себя в качестве талантливого комедийного актера, Керри не оставлял попыток расширить диапазон ролей, однако долгое время ни режиссеры, ни зрители не воспринимали его в других амплуа. Именно по этой причине сам артист считает антиутопию «Шоу Трумана» одной из своих самых серьезных и важных работ. В проекте он сыграл наивного горожанина Трумана Бербанка, не подозревающего о том, что вся его жизнь с момента рождения – постановочное телешоу, за которым следят миллионы зрителей. За роль в драме Керри удостоился «Золотого Глобуса».
«Гринч – похититель Рождества», реж. Рон Ховард (2000)
Несмотря на успех «Шоу Трумана», Керри продолжал много и успешно сниматься в комедийных ролях – одной из них стал образ ворчуна Гринча в рождественской комедии Рона Ховарда по произведению Доктора Сьюза. По сюжету Гринч собирается отомстить жителям Ктограда за детские обиды, испортив им Рождество.
«Брюс Всемогущий», реж. Том Шедьяк (2003)
Еще одной культовой комедией в фильмографии Керри стал «Брюс Всемогущий», где артист сыграл некогда популярного журналиста, лишающегося работы. Поворотным моментом в судьбе персонажа становится встреча с загадочным уборщиком, который оказывается Богом – и на время отдает ему свои полномочия.
«Вечное сияние чистого разума», реж. Мишель Гондри (2004)
Одной из своих лучших работ после «Шоу Трумана» Керри считает роль в мелодраме «Вечное сияние чистого разума», где он предстал в дуэте с Кейт Уинслет. По сюжету бывшие возлюбленные после расставания решают стереть друг друга из памяти, однако судьба вновь сводит их вместе.
«Лемони Сникет: 33 несчастья», реж. Брэд Силберлинг (2004)
Приключенческое фэнтези, снятое по мотивам книг Дэниела Хэндлера, повествует о детях-сиротах, которые пытаются перехитрить незаконного опекуна — злобного графа Лемони Сникета, желающего прибрать их наследство себе. Роль главного антагониста в проекте исполнил Керри.
«Всегда говори «Да», реж. Пейтон Рид (2008)
Главный герой комедии Пейтона Рида — брюзга и служащий банка Карл Аллен (Керри), который плохо ладит с окружающими и вечно жалуется на жизнь, из-за чего от него даже уходит жена. Однако после случайной встречи с бывшим одноклассником он в качестве эксперимента соглашается вместо «нет» всегда говорить «да» — в любой ситуации. И это в корне меняет его жизнь.
«Пингвины мистера Поппера», реж. Марк Уотерс (2011)
В комедии Марка Уотерса Керри исполнил роль преуспевающего бизнесмена, который получает в наследство пингвинов. Неожиданным образом зверушки не только помогают ему провернуть успешную сделку, но и восстановить отношения с семьей.
«Шучу» (2018-2020)
Одной из последних успешных работ Керри стал сериал «Шучу», принесший актеру очередную номинацию на «Глобус». Сюжет трагикомедии рассказывает о ведущем кукольного телешоу для детей, который переживает гибель своего сына.