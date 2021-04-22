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Ниган из «Ходячих мертвецов»: Джеффри Дину Моргану — 55

Звезда фильмов «Хранители», «Шкатулка проклятия» и сериала «Ходячие мертвецы» Джеффри Дин Морган родился 22 апреля 1966 года в Сиэтле. Он профессионально занимался баскетболом, но оставил спорт из-за травмы. После этого Морган занялся творчеством — рисованием и написанием литературных произведений.

Переехав в Лос-Анджелес, он решил связать свою жизнь с кино. Актерская карьера Моргана стартовала в начале 1990-х. Также он снялся в сериалах «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски», «Скорая помощь», «Город мечты», «Бесстыжие», «Сверхъестественное», «Анатомия страсти» и других.

Несмотря на то, что самыми рейтинговыми фильмами с участием актера являются «Хранители» и «P.S. Я люблю тебя», российскому зрителю Джеффри лучше всего знаком по роли Нигана в сериале «Ходячие мертвецы», 10 сезон которого завершился на днях. Сейчас в кинотеатрах идет хоррор «Нечестивые» с Морганом в главной роли, а в роли Нагана актер вернётся в 11-м сезоне «Ходячих» осенью 2021 года.

В 2019 году актер женился на актрисе Хилари Бертон после девяти лет отношений. Пара воспитывает двоих детей.

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Джеффри Дин Морган в роли Нагана в кадре из сериала «Ходячие Мертвецы»&nbsp;- AMC Studios Джеффри Дин Морган в роли Нагана в кадре из сериала «Ходячие Мертвецы»&nbsp;- AMC Studios
Кадр из сериала «Анатомия страсти» Кадр из сериала «Анатомия страсти»
Кадр из фильма «Хранители» (2009) Кадр из фильма «Хранители» (2009)
Кадр из сериала «Сверхъестественное» Кадр из сериала «Сверхъестественное»
Кадр из фильма «Шкатулка проклятия» (2011) Кадр из фильма «Шкатулка проклятия» (2011)
Кадр из фильма «P.S. Я люблю тебя» (2007) Кадр из фильма «P.S. Я люблю тебя» (2007)
Кадр из фильма «Каблуи» (2007) Кадр из фильма «Каблуи» (2007)
Кадр из фильм «Случайный муж» (2008) Кадр из фильм «Случайный муж» (2008)
Кадр из фильма «Нечестивые» (2021) Кадр из фильма «Нечестивые» (2021)
Джеффри Дину Морган, Том Круз и Норман Ридус, 2020 год Джеффри Дину Морган, Том Круз и Норман Ридус, 2020 год
Джеффри Дин Морган со своей женой, 2019 год Джеффри Дин Морган со своей женой, 2019 год
Джеффри Дин Морган с семьей, 2019 год Джеффри Дин Морган с семьей, 2019 год
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Джеффри Дин Морган в роли Нагана в кадре из сериала «Ходячие Мертвецы» - AMC Studios
Кадр из сериала «Анатомия страсти»
Кадр из фильма «Хранители» (2009)
Кадр из сериала «Сверхъестественное»
Кадр из фильма «Шкатулка проклятия» (2011)
Кадр из фильма «P.S. Я люблю тебя» (2007)
Кадр из фильма «Каблуи» (2007)
Кадр из фильм «Случайный муж» (2008)
Кадр из фильма «Нечестивые» (2021)
Джеффри Дину Морган, Том Круз и Норман Ридус, 2020 год
Джеффри Дин Морган со своей женой, 2019 год
Джеффри Дин Морган с семьей, 2019 год
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