09 сентября 2021, 21:38 Фоторепортажи Макрон и военный оркестр: в Париже простились с Бельмондо

В Париже состоялось прощание с французским актером Жан-Полем Бельмондо. Траурную церемонию посетили президент Франции Эмманюэль Макрон, члены правительства, коллеги артиста, а также его семья.



Мероприятие прошло в Почетном дворе исторического Дома Инвалидов. В ходе прощания оркестр Республиканской гвардии сыграл «Марсельезу», актеру воздали почести военные французской армии.



Жан-Поль Бельмондо скончался 6 сентября на 89-м году жизни. Российскому зрителю он известен по ролям в фильмах «Чочара», «Женщина есть женщина», «Стависки», «Профессионал», «Безумный Пьеро», «Обезьяна зимой», «Стукач», «Борсалино», «Сирена с «Миссисипи».

close На церемонии прощания с французским актером Жан-Полем Бельмондо в историческом Доме Инвалидов в Париже, 2021 год Люди на церемонии прощания с французским актером Жан-Полем Бельмондо возле исторического Дома Инвалидов в Париже, 2021 год Президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии прощания с французским актером Жан-Полем Бельмондо, 2021 год На церемонии прощания с французским актером Жан-Полем Бельмондо в историческом Доме Инвалидов в Париже, 2021 год Президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии прощания с французским актером Жан-Полем Бельмондо, 2021 год Дочь Жан-Поля Бельмондо, Стелла Бельмондо, и его внуки на церемонии прощания с французским актером Жан-Полем Бельмондо, 2021 год Люди на церемонии прощания с французским актером Жан-Полем Бельмондо возле исторического Дома Инвалидов в Париже, 2021 год Бывший президент Франции Франсуа Олланд и актриса Жюли Гайе на церемонии прощания с актером Жан-Полем Бельмондо у исторического Дома Инвалидов в Париже, Франция, 9 сентября 2021 года Члены республиканской гвардии Франции несут гроб Жан-Поля Бельмондо во время церемонии прощания с актером, 2021 год На церемонии прощания с французским актером Жан-Полем Бельмондо в историческом Доме Инвалидов в Париже, 2021 год Бывший министр культуры Франции Джек Ланг и его жена Моник Ланг а церемонии прощания с актером Жан-Полем Бельмондо у исторического Дома Инвалидов в Париже, Франция, 9 сентября 2021 года На церемонии прощания с французским актером Жан-Полем Бельмондо в историческом Доме Инвалидов в Париже, 2021 год Мужчина на церемонии прощания с Жан-Полем Бельмондо держит французский флаг со словами «Бебель Великолепный, спасибо тебе», 9 сентября 2021 год

