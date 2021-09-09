Макрон и военный оркестр: в Париже простились с Бельмондо
В Париже состоялось прощание с французским актером Жан-Полем Бельмондо. Траурную церемонию посетили президент Франции Эмманюэль Макрон, члены правительства, коллеги артиста, а также его семья.
Мероприятие прошло в Почетном дворе исторического Дома Инвалидов. В ходе прощания оркестр Республиканской гвардии сыграл «Марсельезу», актеру воздали почести военные французской армии.
Жан-Поль Бельмондо скончался 6 сентября на 89-м году жизни. Российскому зрителю он известен по ролям в фильмах «Чочара», «Женщина есть женщина», «Стависки», «Профессионал», «Безумный Пьеро», «Обезьяна зимой», «Стукач», «Борсалино», «Сирена с «Миссисипи».
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