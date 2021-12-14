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Секс-символ 70-х и дочь шпиона: Джейн Биркин в жизни и в кино

75 лет назад родилась Джейн Биркин, англо-французская певица и актриса, в честь которой назвали сумочку от Hermes. Джейн Мэллори Биркин родилась в семье актрисы и британского шпиона. В конце 1960-х она развивала свою актерскую карьеру и познакомилась с французским шансонье Сержем Генсбуром. Вместе с ним она выпустила песню «Je t'aime... moi non plus», ставшую мегапопулярным шлягером. Из-за яркого сексуального подтекста сингл стал скандальным, его запретили на итальянских, испанских и британских радиостанциях.

«Лестно иметь самые, возможно, красивые песни на французском языке, написанные для тебя одной. <...> Но сколько у меня этого таланта было в действительности? Возможно, не так уж и много», — говорила впоследствии сама Биркин о дуэте с Генсбуром.

В 1971 году у Биркин и Генсбура, которые никогда не были в браке, родилась дочь (одна из троих дочерей Джейн Биркин) – знаменитая впоследствии актриса и музыкант Шарлотта Генсбур.

Помимо актерской карьеры Биркин исполняла роли в опере, рекламировала джинсы Lee Cooper и стала в конце концов настолько популярной благодаря своей музыке и ролям в кино, что была удостоена Ордена Британской империи и Французского национального ордена «За заслуги».

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