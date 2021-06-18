На службе МХАТу: Игорю Золотовицкому — 60
Игорь Золотовицкий окончил Школу-студию МХАТ в 1983 году и был принят в труппу Московского Художественного театра, которым в то время руководил Олег Ефремов. Вместе с театр-студией «Человек» Золотовицкий гастролировал в 25 странах. Вернувшись в Москву, продолжил служить МХАТу, который после раздела уже назывался МХТ им. Чехова. Золотовицкий построил в театре блестящую карьеру, играл в культовых подстановках «Женитьба», «Борис Годунов», «Мастер и Маргарита, а в 2016 году стал заместителем Олега Табакова. Помимо театра, Золотовицкий снимался в фильмах и сериалах, среди которых — «Дура», «Такси-блюз», «Есть город золотой» и «Не отрекаются любя». С 2013 года и по сей день руководит Школой-студией МХАТ.
18 июня Игорю Золотовицкому исполняется 60 лет.
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