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На службе МХАТу: Игорю Золотовицкому — 60

Игорь Золотовицкий окончил Школу-студию МХАТ в 1983 году и был принят в труппу Московского Художественного театра, которым в то время руководил Олег Ефремов. Вместе с театр-студией «Человек» Золотовицкий гастролировал в 25 странах. Вернувшись в Москву, продолжил служить МХАТу, который после раздела уже назывался МХТ им. Чехова. Золотовицкий построил в театре блестящую карьеру, играл в культовых подстановках «Женитьба», «Борис Годунов», «Мастер и Маргарита, а в 2016 году стал заместителем Олега Табакова. Помимо театра, Золотовицкий снимался в фильмах и сериалах, среди которых — «Дура», «Такси-блюз», «Есть город золотой» и «Не отрекаются любя». С 2013 года и по сей день руководит Школой-студией МХАТ.

18 июня Игорю Золотовицкому исполняется 60 лет.

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Игорь Золотовицкий в роли Савватия Савельевича Гуски в сцене из спектакля &laquo;Блаженный остров&raquo; в постановке режиссера Михаила Бычкова в театре &laquo;Et Cetera&raquo; в Москве, 2019 год Игорь Золотовицкий в роли Савватия Савельевича Гуски в сцене из спектакля &laquo;Блаженный остров&raquo; в постановке режиссера Михаила Бычкова в театре &laquo;Et Cetera&raquo; в Москве, 2019 год
Кадр из фильма &laquo;Непрофессионалы&raquo; (1985) Кадр из фильма &laquo;Непрофессионалы&raquo; (1985)
Кадр из фильма &laquo;В городе Сочи тёмные ночи&raquo; (1989) Кадр из фильма &laquo;В городе Сочи тёмные ночи&raquo; (1989)
Кадр из фильма &laquo;Такси-блюз&raquo; (1990) Кадр из фильма &laquo;Такси-блюз&raquo; (1990)
Кадр из фильма &laquo;Закат&raquo; (1990) Кадр из фильма &laquo;Закат&raquo; (1990)
Кадр из фильма &laquo;Прорва&raquo; (1992) Кадр из фильма &laquo;Прорва&raquo; (1992)
Игорь Золотовицкий в роли Берлиоза в сцене из спектакля &raquo;&laquo;Мастер и Маргарита&raquo; в постановке венгерского режиссера Яноша Саса, 2011 год Игорь Золотовицкий в роли Берлиоза в сцене из спектакля &raquo;&laquo;Мастер и Маргарита&raquo; в постановке венгерского режиссера Яноша Саса, 2011 год
Кадр из сериала &laquo;Сыщики-2&raquo; (2003) Кадр из сериала &laquo;Сыщики-2&raquo; (2003)
Игорь Золотовицкий и Юрий Стоянов Игорь Золотовицкий и Юрий Стоянов
Игорь Золотовицкий и Константин Хабенский на премьере фильма &laquo;Коллектор&raquo; в Москве, 2016 год Игорь Золотовицкий и Константин Хабенский на премьере фильма &laquo;Коллектор&raquo; в Москве, 2016 год
Кадр из фильма &laquo;Журов&raquo; (2009) Кадр из фильма &laquo;Журов&raquo; (2009)
Олег Табаков и Игорь Золотовицкий на юбилейном вечере, посвященном 75-летию Центрального Дома актера, который прошел в Театре им. Е. Вахтангова, 2012 год Олег Табаков и Игорь Золотовицкий на юбилейном вечере, посвященном 75-летию Центрального Дома актера, который прошел в Театре им. Е. Вахтангова, 2012 год
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Игорь Золотовицкий в роли Савватия Савельевича Гуски в сцене из спектакля «Блаженный остров» в постановке режиссера Михаила Бычкова в театре «Et Cetera» в Москве, 2019 год
Кадр из фильма «Непрофессионалы» (1985)
Кадр из фильма «В городе Сочи тёмные ночи» (1989)
Кадр из фильма «Такси-блюз» (1990)
Кадр из фильма «Закат» (1990)
Кадр из фильма «Прорва» (1992)
Игорь Золотовицкий в роли Берлиоза в сцене из спектакля »«Мастер и Маргарита» в постановке венгерского режиссера Яноша Саса, 2011 год
Кадр из сериала «Сыщики-2» (2003)
Игорь Золотовицкий и Юрий Стоянов
Игорь Золотовицкий и Константин Хабенский на премьере фильма «Коллектор» в Москве, 2016 год
Кадр из фильма «Журов» (2009)
Олег Табаков и Игорь Золотовицкий на юбилейном вечере, посвященном 75-летию Центрального Дома актера, который прошел в Театре им. Е. Вахтангова, 2012 год
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