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«Мы забыли Кевина (Макса)»: как выглядят герои ремейка «Один дома»

На стриминге Disney+ (недоступен в России) состоялась премьера ремейка культового семейного фильма «Один дома». Сюжет у комедии в целом все тот же: семья уезжает в отпуск, забывая взять с собой маленького сына (на этот раз не Кевина, а Макса), на богатства дома позариваются грабители (в ремейке — более милые и добродушные), но отважный ребенок дает им достойный отпор.

Правда, в отличие от оригинального фильма, которой до сих пор попадает во всевозможные подборки величайших произведений кинематографа, ремейк зрители не оценили: так, под официальным трейлером набралось аж 91 тыс. пальцев вниз (при всего 24 тыс. лайков), а на портале Metacritic картина получила низкую оценку в 35 баллов из 100.

Главную роль в проекте исполнил Арчи Йейтс («Кролик Джоджо»), а в образе грабителей в ленте снялись Элли Кемпер («Офис») и Роб Делани («Гнев человеческий»). В каст также вошел Девин Рэтрей, в оригинале сыгравший брата Кевина: в ремейке же он перевоплотился в полицейского, при этом оставшись Баззом Маккалистером.

Как выглядят новые версии полюбившихся героев — показывает «Газета.Ru».

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