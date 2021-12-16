Гостья из Киева и Киркоров в огне: кто поздравит россиян в Новый год

Российские эстрадные исполнители приняли участие в съемке новогодней программы на телеканале «Россия 1». В первую ночь 2022-го телезрителей ожидает ряд выступлений звезд: певец Григорий Лепс споет дуэтом с Анатолием Цоем, Филипп Киркоров покажет шоу совместно с оперной певицей Аидой Гарифуллиной, София Ротару предстанет сразу в нескольких образах, а Дима Билан выступит с Мари Краймбрери и Ани Лорак.

В программе также появятся Валерий Леонтьев, композитор Игорь Крутой, Валерий Меладзе, Леонид Агутин и Сергей Лазарев и многие другие.

Специально для записи «Голубого огонька» в Москву из Киева приехала певица София Ротару. Она исполнила две новые песни. При этом певица не признает воссоединение Крыма с Россией, за что в Москве ее неоднократно подвергали критике.

Кто поздравит россиян в Новый год с голубого экрана — в фотогалерее «Газеты.Ru».