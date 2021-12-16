Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Марсоход Perseverance понял, что ездит по лаве 12:38
В Сургуте кондуктор высадила из автобуса ребенка с ДЦП 12:31
Попова дала прогноз по коронавирусным ограничениям на новогодние праздники 12:31
Американский журналист рассказал, без чего Косторная не продержится у Тутберидзе 12:31
«Инфантил и лох»: Водонаева раскритиковала Аффлека за слова о бывшей... 12:29
В Совфеде объяснили, как правильно повышать пенсии 12:26
ЦБ сообщил о выросших почти до 15% инфляционных ожиданиях россиян 12:25
Лукашенко признал отсутствие «духа войны» в крови белорусов 12:21
Шотландских школьников опросят о предпочтениях в сексе 12:19
Киану Ривз рассказал о смысле новой «Матрицы» 12:16
Фото

Гостья из Киева и Киркоров в огне: кто поздравит россиян в Новый год

Российские эстрадные исполнители приняли участие в съемке новогодней программы на телеканале «Россия 1». В первую ночь 2022-го телезрителей ожидает ряд выступлений звезд: певец Григорий Лепс споет дуэтом с Анатолием Цоем, Филипп Киркоров покажет шоу совместно с оперной певицей Аидой Гарифуллиной, София Ротару предстанет сразу в нескольких образах, а Дима Билан выступит с Мари Краймбрери и Ани Лорак.

В программе также появятся Валерий Леонтьев, композитор Игорь Крутой, Валерий Меладзе, Леонид Агутин и Сергей Лазарев и многие другие.

Специально для записи «Голубого огонька» в Москву из Киева приехала певица София Ротару. Она исполнила две новые песни. При этом певица не признает воссоединение Крыма с Россией, за что в Москве ее неоднократно подвергали критике.

Кто поздравит россиян в Новый год с голубого экрана — в фотогалерее «Газеты.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Иначе скатимся к прошлым векам»: глава «Циана» объяснил запрет объявлений «для славян»
«Циан» добавит в объявления пометку о том, что хозяин жилья лоялен к другим расам
«Сами пенсии маленькие». Сделают ли новогодние выплаты пенсионерам ежегодными
В ЛДПР пояснили суть законопроекта о ежегодных выплатах пенсионерам к Новому году
Виза за три дня и общение с КГБ. Как ЦРУ искало «след СССР» в убийстве Кеннеди
В США опубликовали документы ЦРУ об убийстве президента Кеннеди
Шольц отреагировал на решение МИД ФРГ выслать российских дипломатов из Берлина
Лукашенко признал отсутствие «духа войны» в крови белорусов
На Украине сообщили о задержании пятерых россиян в числе сторонников ИГ*
В Сургуте кондуктор высадила из автобуса ребенка с ДЦП
Новости и материалы
Марсоход Perseverance понял, что ездит по лаве
Попова дала прогноз по коронавирусным ограничениям на новогодние праздники
Американский журналист рассказал, без чего Косторная не продержится у Тутберидзе
«Инфантил и лох»: Водонаева раскритиковала Аффлека за слова о бывшей жене
В Совфеде объяснили, как правильно повышать пенсии
ЦБ сообщил о выросших почти до 15% инфляционных ожиданиях россиян
Шотландских школьников опросят о предпочтениях в сексе
Киану Ривз рассказал о смысле новой «Матрицы»
Ученые призвали избавить французских бульдогов от плоской морды
В Северной Корее казнили 7 человек за увлечение K-pop
Бывшая вторая ракетка мира объяснил, почему Медведев может стать первым
Автошколам предложили ввести восемь новых упражнений для учеников
Отпевание Сергея Соловьева провел сын его первой жены Васильевой
В России выявили 28 486 новых случаев COVID-19 за сутки
Акции «Ленты» выросли на 9,5% после сообщений о покупке «Утконоса»
Число госпитализированных с отравлением детей в Туве возросло до 116
Митрополит из Греции назвал умерших от COVID-19 самоубийцами
Шепелев рассказал о планах переехать в Европу
Все новости
Мэр на пять лет. Как предлагают реформировать местное самоуправление
В Госдуму внесли законопроект о развитии местного самоуправления
«Переезжать не планируем»: как живущие в Турции россияне переживают обвал лиры
Переехавшие в Турцию россияне рассказали, как на них отразился кризис в стране
«Плутон все еще активен»: раскрыта тайна его ледяных ячеек
Ученые разгадали тайну загадочных многоугольников на Плутоне
Куда вложить первый миллион. Прав ли американский инвестор
Эксперты рассказали, как защитить миллион рублей от инфляции
Праздник все ближе: идеи для новогодних подарков от Huawei
Какие девайсы Huawei станут отличным подарком на Новый год
«Мы уже старые, а молодежь живет тикточными звездами»
Интервью с Алексеем Горшеневым — о новом проекте, рок-фестах и брате
Среди огней и ангелов: как Москву украсили к Новому году
«Кто-то заинтересован в этом». Почему двух российских дипломатов выслали из Германии
Посольство РФ в ФРГ заявило, что высылка дипломатов «не останется без последствий»
«Город утопает в грязи». О работе коммунальщиков в Петербурге узнали в Кремле
Песков посоветовал обратиться к губернатору насчет уборки снега в Петербурге
«Этим надо воспользоваться». Как Путин провел совещание по нацпроектам
Путин охарактеризовал ситуацию с туризмом цитатой из фильма «Здравствуйте, я ваша тетя»
«Это может продолжаться бесконечно»: почему США продолжают брать в долг, и все рады
В США одобрили увеличение предела госдолга до $31,4 трлн
«Документ с сомнительной ценностью»: Европа меняет подход к минским соглашениям
Украина, Франция и Германия призвали возобновить работу «нормандского формата»
«Закон Димы Яковлева» распространят на всех иностранцев
Законопроект о санкциях за нарушение прав россиян прошел первое чтение в Госдуме
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть