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От «Мистера Робота» до «Американской истории ужасов»: как сложилась карьера дочери Мэрил Стрип

Грейс Гаммер дебютировала в кино еще в детстве — в 1993-м. Когда юной актрисе было всего шесть лет, на экраны вышел ее первый фильм «Дом духов». Главные роли в той ленте исполнили Джереми Айронс, Гленн Клоуз, Вайнона Райдер, Антонио Бандерас, а также Мэрил Стрип — трехкратная обладательница «Оскара» и по совместительству родная мать Гаммер.

После многообещающего дебюта в карьере артистки наступила почти 20-летняя пауза: на экраны Грейс вернулась только в 2010-м, когда исполнила главные роли в остросюжетной драме «Мескада» и сериале «Гигантик». Впоследствии она также снялась в таких проектах как «Ларри Краун» Тома Хэнкса, «Предел риска» с Кевином Спейси, «Американская история ужасов», «Служба новостей», «Местный» и «Мистер Робот».

В 2019-2020 гг. актриса была замужем за музыкантом Тэем Стрэтэйрном — сыном лауреата «Эмми» Дэвида Стрэтэйрна, который был экранным мужем Стрип в фильме «Дикая река». Сегодня, 9 мая, Грейс Гаммер исполняется 35 лет.

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Грейс Гаммер в сериале &laquo;Американская история ужасов&raquo; (2011) Грейс Гаммер в сериале &laquo;Американская история ужасов&raquo; (2011)
Грейс Гаммер в сериале &laquo;Мистер Робот&raquo; (2015 – 2019) Грейс Гаммер в сериале &laquo;Мистер Робот&raquo; (2015 – 2019)
Грейс Гаммер с сестрой, актрисой Мэми Гаммер на премьере фильма &laquo;Авраам Линкольн: Охотник на вампиров&raquo;, 2012 год Грейс Гаммер с сестрой, актрисой Мэми Гаммер на премьере фильма &laquo;Авраам Линкольн: Охотник на вампиров&raquo;, 2012 год
Грейс Гаммер в фильме &laquo;Дом духов&raquo; (1993) Грейс Гаммер в фильме &laquo;Дом духов&raquo; (1993)
Грейс Гаммер с матерью Мэрил Стрип на премьере картины &laquo;Суфражистка&raquo;, в которой они снялись вместе, 2015 год Грейс Гаммер с матерью Мэрил Стрип на премьере картины &laquo;Суфражистка&raquo;, в которой они снялись вместе, 2015 год
Райан Роттман и Грейс Гаммер в сериале &laquo;Великаны&raquo; (2010&ndash;2011) Райан Роттман и Грейс Гаммер в сериале &laquo;Великаны&raquo; (2010&ndash;2011)
Грейс Гаммер в картине &laquo;Уроки вождения&raquo; (2014) Грейс Гаммер в картине &laquo;Уроки вождения&raquo; (2014)
Грейс Гаммер в картине &laquo;Местный&raquo; (2014) Грейс Гаммер в картине &laquo;Местный&raquo; (2014)
Грейс Гаммер в сериале &laquo;Образцовые бунтарки&raquo; (2015 – 2016) Грейс Гаммер в сериале &laquo;Образцовые бунтарки&raquo; (2015 – 2016)
Грейс Гаммер, 2017 год Грейс Гаммер, 2017 год
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Грейс Гаммер в сериале «Американская история ужасов» (2011)
Грейс Гаммер в сериале «Мистер Робот» (2015 – 2019)
Грейс Гаммер с сестрой, актрисой Мэми Гаммер на премьере фильма «Авраам Линкольн: Охотник на вампиров», 2012 год
Грейс Гаммер в фильме «Дом духов» (1993)
Грейс Гаммер с матерью Мэрил Стрип на премьере картины «Суфражистка», в которой они снялись вместе, 2015 год
Райан Роттман и Грейс Гаммер в сериале «Великаны» (2010–2011)
Грейс Гаммер в картине «Уроки вождения» (2014)
Грейс Гаммер в картине «Местный» (2014)
Грейс Гаммер в сериале «Образцовые бунтарки» (2015 – 2016)
Грейс Гаммер, 2017 год
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