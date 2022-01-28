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Кому вручили юбилейную кинопремию «Золотой орел»

На Мосфильме наградили лауреатов российской кинопремии «Золотой орел». В этом году церемония награждения прошла в двадцатый раз. Лучшим фильмом признаны «Серебряные коньки». Рождественская картина о случайной встрече бедняка и аристократки в Петербурге в канун XX века выиграла в шести номинациях и стала лидером по числу наград. Приз за лучший телесериал забрала «Седьмая симфония» — историческая драма о премьере Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в блокадном Петербурге.

Среди других номинантов: «Вертинский» — лучший сериал онлайн-платформы, Глеб Панфилов — лучшая режиссерская работа (к/ф «Иван Денисович»), Алексей Айги — лучшая музыка («Белый снег»), Мария Аронова — лучшая женская роль («Пара из будущего»), Филипп Янковский — лучшая мужская роль («Иван Денисович»).

Как прошла 20-я церемония вручения кинопремии России — в галерее «Газеты.Ru».

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