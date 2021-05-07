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Легенда Голливуда: 120 лет со дня рождения Гэри Купера

120 лет назад родился актер Гэри Купер. Институт американского киноискусства поставил Купера на 11-е место в списке легенд американского киноэкрана. Купер успел застать эру немых фильмов и сыграл несколько ролей в вестернах.

Настоящая слава пришла к нему уже в 30 — 40-е годы. Купер снялся в экранизациях Эрнеста Хемингуэя «Прощай, оружие» и «По ком звонит колокол», популярном вестерне «Человек с запада» Уильяма Уайлера, и байопике о Лу Гериге «Гордость янки».

Гэри Купер — лауреат трех премий «Оскар». Две он получил за роли в фильмах «Ровно в полдень» и «Сержант Йорк», третьей стал почетный «Оскар» за вклад в развитие кино. Имя Гэри Купера звучит в популярнейшем джазовом стандарте «Puttin' On the Ritz», хорошо известном и в Советском Союзе.

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Актеры Марлен Дитрих и Гэри Купер в фильме &laquo;Марокко&raquo; (1930) Актеры Марлен Дитрих и Гэри Купер в фильме &laquo;Марокко&raquo; (1930)
Кадр из фильма &laquo;Красавец-рубака&raquo; (1928) Кадр из фильма &laquo;Красавец-рубака&raquo; (1928)
Двухлетний Купер в костюме ковбоя, 1903 год Двухлетний Купер в костюме ковбоя, 1903 год
Актер Гэри Купер в молодости Актер Гэри Купер в молодости
Актер Гэри Купер Актер Гэри Купер
Актеры Таллула Бэнкхед и Гэри Купер в фильме &laquo;Дьявол и глубина&raquo; (1932) Актеры Таллула Бэнкхед и Гэри Купер в фильме &laquo;Дьявол и глубина&raquo; (1932)
Актер Гэри Купер, 1939 год Актер Гэри Купер, 1939 год
Кадр из фильма &laquo;Даллас&raquo; (1950) Кадр из фильма &laquo;Даллас&raquo; (1950)
Гэри Купер и Грейс Келли и в фильме &laquo;Ровно в полдень&raquo; (1952) Гэри Купер и Грейс Келли и в фильме &laquo;Ровно в полдень&raquo; (1952)
Актеры Одри Хепберн и Гэри Купер. Кадр из фильма &laquo;Любовь после полудня&raquo; (1957) Актеры Одри Хепберн и Гэри Купер. Кадр из фильма &laquo;Любовь после полудня&raquo; (1957)
Гэри Купер в фильме &laquo;Человек с Запада&raquo; (1958) Гэри Купер в фильме &laquo;Человек с Запада&raquo; (1958)
Актер Гэри Купер Актер Гэри Купер
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Актеры Марлен Дитрих и Гэри Купер в фильме «Марокко» (1930)
Кадр из фильма «Красавец-рубака» (1928)
Двухлетний Купер в костюме ковбоя, 1903 год
Актер Гэри Купер в молодости
Актер Гэри Купер
Актеры Таллула Бэнкхед и Гэри Купер в фильме «Дьявол и глубина» (1932)
Актер Гэри Купер, 1939 год
Кадр из фильма «Даллас» (1950)
Гэри Купер и Грейс Келли и в фильме «Ровно в полдень» (1952)
Актеры Одри Хепберн и Гэри Купер. Кадр из фильма «Любовь после полудня» (1957)
Гэри Купер в фильме «Человек с Запада» (1958)
Актер Гэри Купер
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