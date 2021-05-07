Легенда Голливуда: 120 лет со дня рождения Гэри Купера
120 лет назад родился актер Гэри Купер. Институт американского киноискусства поставил Купера на 11-е место в списке легенд американского киноэкрана. Купер успел застать эру немых фильмов и сыграл несколько ролей в вестернах.
Настоящая слава пришла к нему уже в 30 — 40-е годы. Купер снялся в экранизациях Эрнеста Хемингуэя «Прощай, оружие» и «По ком звонит колокол», популярном вестерне «Человек с запада» Уильяма Уайлера, и байопике о Лу Гериге «Гордость янки».
Гэри Купер — лауреат трех премий «Оскар». Две он получил за роли в фильмах «Ровно в полдень» и «Сержант Йорк», третьей стал почетный «Оскар» за вклад в развитие кино. Имя Гэри Купера звучит в популярнейшем джазовом стандарте «Puttin' On the Ritz», хорошо известном и в Советском Союзе.
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