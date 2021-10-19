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Джоли, Хайек и Харингтон: кто пришел на премьеру «Вечных»

В Лос-Анджелесе прошла премьера нового фильма Marvel «Вечные». Мероприятие посетили звезды супергеройского боевика Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кит Харингтон и Ричард Мэдден, а также певица Рита Ора, режиссер Тайка Вайтити и тиктокерша Белла Порч.

Джоли, которая исполнила в фильме одну из главных ролей, появилась на ковровой дорожке в компании пятерых детей: Мэддокса, Захары, Шайло, Вивьен и Нокса.

Российская премьера «Вечных» запланирована на 4 ноября 2021 года. Сюжет боевика расскажет о представителях расы генетически улучшенных суперлюдей, тайно живущих на Земле.

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